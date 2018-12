Úklid sněhu: Hrablo, lopata nebo fréza?

Jakmile klesne teplota vzduchu k nule, místo deště přijde sníh. Zahrada si pod ním odpočine, ale pokud napadá na chodníky nebo cesty, je potřeba ho pravidelně odklízet. Odstranění sněhu je snadné, při úklidu oceníte osvědčené pomocníky, jako jsou hrablo, lopata nebo fréza. Nechte si poradit, jaký nástroj je vhodný pro vás a připravte se na každoroční příval sněhu včas, ať vás sněhová nadílka nepřekvapí.

Hrablo nebo lopata na sníh?

S ledovou vrstvou nebo vrstvou čerstvého sněhu si dobře poradí lopata nebo hrablo. Odhrabávání je takto namáhavější, ale pohyb je pro tělo zdravý. U práce se zahřeje a v závějích odházeného sněhu se dobře staví bunkr. "Na odklízení zledovatělého sněhu jsou ideální hrabla s kovovou lištou, která rozbijí led bez větší námahy. Jestliže je potřeba odklidit sníh z menších ploch, lze využít i klasickou lopatu," radí David Benda, odborník z oddělení zahrady projektových marketů Hornbach, a dodává, že příjemnější práce je se skládací lopatou, která je lehká a zároveň snadno skladná.

Fukary - na přívaly čerstvého sněhu

Pořídili jste si na podzimní úklid zahrady fukar nebo vysavač na listí? Tyto přístroje lze využít i k rychlému odklízení čerstvě napadaného sněhu. Jednoduše jej stačí přepnout do režimu foukání a sníh rychle a bez problémů ofouká. "Elektrické varianty zvládnou menší vrstvy a v přiměřené vzdálenosti s dosahem elektrické sítě, benzínové si poradí i s větší vrstvou sněhu. Fukary ale nejsou vhodné na těžký mokrý nebo zmrzlý sníh, s přílišnou váhou si totiž neporadí," vysvětluje David Benda z Hornbachu.

Přemýšlíte, že si pořídíte frézu na sníh?

Na udržování velké plochy se vyplatí sněhová fréza. Na výběr jsou elektrické nebo benzínové modely. "Elektrické frézy jsou ideálním řešením pro odklizení čerstvě napadaného sněhu v okolí domu nebo chalupy. I přes své kompaktní rozměry a hmotnost podávají vynikající pracovní výkon - odhodí až 180 m3 sněhu za hodinu," říká David Benda a dodává, "benzínové frézy mohou být jedno nebo dvoustupňové. Nože prvního stupně se zakousnou i do zledovatělého sněhu, druhý stupeň pak sníh odhodí až do vzdálenosti 11 metrů, směr odhozu lze snadno nastavit v rozsahu 190°."

Při výběru sněhové frézy je dobré soustředit se také na váhu přístroje, nízká hmotnost ušetří člověku síly. Mechanismus pojezdu vpřed v kombinaci s gumovými koly s hrubým dezénem pro zvýšení trakce usnadní manipulaci s přístrojem a ovládání na nerovném povrchu. Na úklid sněhu v extrémních podmínkách je ideální fréza, která disponuje mechanickým regulátorem otáček motoru s prodlouženou dekompresí, protože nastartuje i v teplotách hluboko pod bodem mrazu. Sněhovou frézu je důležité ukládat na místo, které je chráněno před vlhkostí a mrazem, aby nedošlo k poškození motoru nebo ke ztrátě kapacity baterie.

Traktory a ridery

Zahradní traktory a ridery mají všestrannější využití, proto jejich vlastníci mají v zimě velkou výhodu. Na přední část traktoru je možné namontovat například sněhovou radlici, smeták nebo sypač. Díky dalšímu příslušenství, jako je přívěsný vozík, se rychle a kompletně odstraní všechen sníh. Zahradní traktory mají velká kola o průměru 15" vpředu a 18" vzadu s robustním dezénem, což zajistí perfektní trakci na každém povrchu a snadné překonávání nerovností.

Je posypová sůl na úklid sněhu to pravé?

S posypovou solí se setkáte téměř všude. Sníh a led pod ní rychleji tají. Bohužel však není šetrná k půdě, k packám zvířat, ani k botám. Slaná voda se vsakuje do půdy a trvale ji poškozuje. "Ekologickým řešením je například posypový štěrk nebojsou elektrické nebo benzínové modely. "Elektrické frézy jsou ideálním řešením pro odklizení čerstvě napadaného sněhu v okolí domu nebo chalupy. I přes své kompaktní rozměry a hmotnost podávají vynikající pracovní výkon - odhodí až 180 m3 sněhu za hodinu," říká David Benda a dodává, "benzínové frézy mohou být jedno nebo dvoustupňové. Nože prvního stupně se zakousnou i do zledovatělého sněhu, druhý stupeň pak sníh odhodí až do vzdálenosti 11 metrů, směr odhozu lze snadno nastavit v rozsahu 190°."

Při výběru sněhové frézy je dobré soustředit se také na váhu přístroje, nízká hmotnost ušetří člověku síly. Mechanismus pojezdu vpřed v kombinaci s gumovými koly s hrubým dezénem pro zvýšení trakce usnadní manipulaci s přístrojem a ovládání na nerovném povrchu. Na úklid sněhu v extrémních podmínkách je ideální fréza, která disponuje mechanickým regulátorem otáček motoru s prodlouženou dekompresí, protože nastartuje i v teplotách hluboko pod bodem mrazu. Sněhovou frézu je důležité ukládat na místo, které je chráněno před vlhkostí a mrazem, aby nedošlo k poškození motoru nebo ke ztrátě kapacity baterie.