Vše, co potřebujete vědět o palubkách

Co se týče obkladů interiéru, patří palubky k nejoblíbenějším materiálům. V jejich prospěch hovoří přírodní dřevěný vzhled, nespočet velikostí, barevných odstínů a druhů. Při jejich nákupu byste měli mít alespoň základní přehled ohledně typů a použití palubek.

Na co se palubky používají?

Palubky v e-shopu Kup-drevo slouží jak k obkládání v interiéru, tak v exteriéru, nebo s nimi lze zhotovit podlahu. Dle požadovaného použití jsou frézovány do nejrůznějších délek, tlouštěk a profilů. Pohledová lícová strana palubek je tvarovaná, rubová strana je opatřena drážkami zabraňujícími deformacím a zkroucení palubek. Palubky jsou na trh dodávány v různých kvalitách, proto byste hned neměli sahat po nejlevnější variantě.

Seznamte se s typy

Palubky dělíme na 2 základní typy, a to obkladové a podlahové. Jak bylo zmíněno výše, jejich použití je vhodné uvnitř i v okolí domu. Obkladové palubky jsou dle svého názvu vhodné pro obkládání stropů, stěn a fasády. Používají se také k podbití střechy u dřevěných štítů. Podlahové palubky najdou své využití kromě klasické podlahy v interiéru rovněž na terasách, v altánech a zahradních přístřešcích.

Výhody palubek

Hlavní nezpochybnitelnou výhodou je jejich přirozený vzhled, jenž vtiskává domovu osobitost. Dle použitého dřeva mají palubky unikátní tón a texturu, které přechází od světlých odstínů až po temně tmavé. Lze je tak snadno přizpůsobit stylu vašeho domova. Palubky, které pořídíte v e-shopu Kup-drevo.cz se hodí do minimalistických moderních domácností i do rustikálních domovů, v nichž zvýrazní útulnou a hřejivou atmosféru.

Zaměřeno na technické parametry

Zůstaneme-li ještě u výhod obkladových palubek, je třeba vyzdvihnout jejich dlouhou životnost. Vděčí za to své odolnosti, která dokáže čelit vysoké zátěži. Palubky jsou opatřeny ochranným nátěrem, jenž prodlužuje jejich trvanlivost a zároveň je chrání před UV zářením, vlhkostí, povětrnostními podmínkami, hmyzem atd. Životnost palubek též prodloužíte pravidelnou údržbou, která spočívá v ošetřování speciálním přípravkem na dřevo. Obkladové palubky mají výborné izolační vlastnosti, proto se hojně používají jako tepelná a zvuková izolace. S jejich pomocí odhlučníte rušné ulice a zároveň ušetříte na vytápění.

S palubkami je radost pracovat

Palubky jsou velmi lehkým a snadno manipulovatelným stavebním materiálem, proto jde s nimi práce rychle od ruky. Nemusíte mít žádné zkušenosti s jejich pokládkou, a přesto si s nimi velice dobře poradíte. Navíc se obejdete bez speciálních nástrojů, vystačíte si pouze s pilou, bruskou, kladivem či vrtačkou. Další příjemnou zprávou je fakt, že obkládání palubek je hotové takřka během chvíle. Ve srovnání s pokládkou dlažby není třeba čekat několik dní na konečný výsledek.

Ohleduplnost k životnímu prostředí

Dřevěné palubky jsou bezesporu udržitelným a obnovitelným materiálem, jenž přispívá k ochraně životního prostředí. Během jejich výroby není nadměrně znečišťováno ovzduší, jsou 100% recyklovatelné. To se nedá říct o dlaždicích a betonových panelech, které jsou pro přírodu skutečnou zátěží.

Jak se orientovat v délce, šířce a tloušťce

Palubky jsou na trh dodávány nejčastěji v délkách 2-5 metrů. Šířka palubek se pohybuje v rozmezí 96-121 mm. Co se týče tloušťky, dle typu palubového prkna je to 12-16 mm pro interiérové použití, 20-40 mm je tloušťka u palubek podlahových. Palubky by měly být před prodejem řádně vysušeny, aby nedocházelo k jejich deformacím. Dle použitého materiálu rozlišujeme u palubek 3 stupně kvality, které se značí písmeny A, B a C. K výrobě palubek se nejčastěji používají borovice, smrk, jedle, cedr a modřín.

Použitý materiál a vliv na cenu

Vynikající poměr kvality a ceny nabízí palubky ze sibiřského modřínu, pro něž je charakteristický červeno-hnědý odstín. Toto dřevo vyniká vysokým podílem pryskyřice, velkými suky, živou strukturou a vynikající odolností i v těch nejnáročnějších podmínkách. Nevadí mu vlhkost, mráz, voda, houby, plísně ani hmyz. Palubky ze sibiřského modřínu vám budou dělat radost klidně 25 let. Hojně se využívají v saunách, koupelnách či v okolí bazénů.

Rozdělení palubek dle kvality

Třídu A bychom mohli označit za TOP kvalitu. Na palubkách této třídy nalezneme suky do velikosti 5 mm a max. do 10 % šířky dřeva. Suky nevypadávají a nachází se více než 3 cm od okraje. Na palubkách A třídy se v ojedinělém množství nacházejí vytrhaná vlákna, vlasové trhliny, zarůst kůry a smolníky neboli dutiny vyplněné pryskyřicí. Na těchto palubkách v žádném případě nenajdete díry po sucích nebo suky shnilé, dále plísně, houby a poškození hmyzem. U palubek B kvality jsou pak kritéria mírnější, třída C jsou palubky s velmi nízkou kvalitou dřeva, ovšem materiál musí stále vyhovovat svému účelu, a to být vhodný k obložení.

Na povrchové úpravě záleží

Než palubky namontujete, je třeba je ošetřit lazurami, aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost a současně odolnost vůči vnějším vlivům. Ochranný nátěr bychom měli aplikovat po lícové i rubové straně palubek. Zejména při externím použití se tím eliminuje napadení škůdci, znehodnocení dřeva UV zářením a dalšími povětrnostními vlivy. U podlahových palubek je postup odlišný, zde se aplikuje povrchová úprava až po montáži. Nejčastěji se používají elastické laky, které jsou tou správnou volbou pro měkké dřevo. Vyhnout bychom se měli lakům tvrdým epoxidovým. Raději upřednostníme nátěrové přípravky na bázi olejů a vosků přímo určených pro danou dřevinu.