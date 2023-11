Všechno, co potřebujete vědět o živém vánočním stromečku

Neexistuje snad větší symbol Vánoc, než je rozsvícený vánoční stromek. Kromě dekorativní úlohy také spojuje generace, představuje spojení s minulostí a vnáší naději do budoucnosti. Pokud jste se rozhodli pro živý stromek, je důležité vědět, jak jej udržet svěží během celých svátků. Shrnuli jsme několik tipů, díky kterým udržíte stromek v dobré kondici minimálně do Tří králů.

Kdy začít s nákupem?

Nejvhodnější je pořídit si stromek hned na začátku prodeje, kdy je i největší výběr. "Zákazníci si často myslí, že stromky prodávané začátkem sezóny jsou vypilovány mnohem dříve než ty prodávané před Vánocemi. Skutečnost je ale taková, že všechny jsou vypilovány v přibližně stejnou dobu. Nemusíte se proto bát, že by vám listopadový stromek dlouho nevydržel. Právě naopak. Tím, že stromek koupíte dříve, můžete mu spíše dodat chybějící vodu a živiny," vysvětluje odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach Karol Schwarz.

Vybíráme vhodný stromek

Při výběru živého vánočního stromku máte hned několik možností. Klasickou volbou je řezaný stromek, který vnese do každého domova nádhernou vůni a tradiční půvab. Další možností jsou vánoční stromky v květináčích. Květináčové stromky jsou obecně pěstovány ve volné půdě (nebo speciálním způsobem v květináči), ze které jsou následně vyorány a přesazeny do květináče. "Pro všechny, kteří hledají ekologickou volbu jsou ideální stromky určené k dalšímu pěstování. Tyto stromky jsou pěstovány buď přímo v květináči, nebo jsou do nich přesouvány tak, aby nedošlo k poškození kořenů. Díky tomu je rostlina schopna i nadále přes kořenový systém přijímat vodu a živiny z půdy. Takový stromek můžete, stejně jako umělý, používat opakovaně, nebo jej jednoduše přesadíte do zahrady. Druhou možností jsou stromky, které nejsou určeny pro budoucí pěstování. Tyto rostliny jsou z půdy vyřezány se značně redukovanou částí kořenového systému. Kořen stromku zvyšuje jeho stabilitu v květináči, a částečně transportuje vodu z půdy, čímž prodlužuje jeho životnost. Kořeny jsou ale natolik zredukovány, že další pěstování není možné," vysvětluje Karol Schwarz.

Máte vybráno. Co dál?

Ještě přímo u prodejce si můžete nechat svůj nový stromek ofrézovat. Řezané stromky se ale nedoporučuje při prodeji frézovat. Je to proto, že těsně pod kůrou se nacházejí důležitá vodivá pletiva (kambium a lýko), která zabezpečují transport vody a živin do celé dřeviny. Při frézování se tato pletiva odstraní, což může v konečném důsledku zkrátit životnost stromku.

Vhodnějším způsobem k zajištění vláhy je koupit stojan na stromeček o větším průměru tak, aby se do něj kmen stromu vešel bez dodatečných úprav. Co se ale určitě doporučuje, je udělat nový řez - zkrátit stromek min. o 3 až 5 cm. "Původní řez od pěstitele je již starý a vodivá pletiva v kmeni odumřelá. Nejsou tedy schopny dobře přenášet vodu a živiny do vyšších částí stromku. Obnovený řez umožní, aby se voda dostala k živým pletivům a stromek tak mohl čerpat živiny. Důležité je však ponořit jej do vody ihned po provedení nového řezu," upozorňuje odborník Schwarz.

Jak o stromek pečovat

Pro všechny typy živých stromků platí jedno společné pravidlo. Jak řezané, tak květináčové stromky ve vnitřních prostorách trpí, a proto je nejlepší nechat je co nejdéle venku. Před zdobením je ještě důležité stromeček vhodně aklimatizovat, neboť nárazová změna teploty představuje silný šok.

Péče o řezaný stromek

Obecně platí, že u řezaných stromků je péče jednodušší nakolik je od začátku zřejmé, že tento stromek se po Vánocích vhodným způsobem zlikviduje. "U řezaného stromku umíme jen prodloužit čas, dokud neopadne z něj jehličí. Samozřejmě platí i fakt, že opadávání jehličí je do určité míry druhovou charakteristikou - nejrychleji opadává jehličí ze smrku, naopak nejdéle vydrží jehličí na jedli," říká odborník.

Pokud jste koupili stromek v suchém období, můžete jej po nákupu nechat v perforované síťce. Mokré stromky je ale dobré ze síťky vyjmout, aby se nadbytečná vlhkost odpařila a aby se zabránilo vzniku plísní. Stromeček nechte ideálně venku v kbelíku s vodou, na stinném a dobře větraném místě. Pozor ale na příliš větrná místa, kde se může stromek vysušit.

Před zdobením stromek aklimatizujte ve vnitřním nevytápěném prostoru po dobu přibližně dvou až tří dnů. Teplotní rozdíl mezi vnějším a vnitřním prostorem by neměl být vyšší než 10 °C. Následně můžete stromek přesunout na zvolené místo, které je dostatečně daleko od topného tělesa. "Doporučuji používat stojany s integrovanou vaničkou, ve které udržujte stálou hladinu vody. Do vaničky můžete přidávat také speciální vyživující koncentrát, který udrží stromek v dobré kondici a zabrání rozvoji hnilobných procesů," radí Karol Schwarz.

Péče o stromek v květináči

Na rozdíl od řezaných stromků jsou ty květináčové náročnější na aklimatizaci. Před samotným zdobením dejte rostlině minimálně jeden týden, vhodnější dva, pro dostatečné přizpůsobení interiérovým teplotám. Ideální teplota prostoru pro aklimatizaci je 8 až 10 °C. Substrát v květináči udržujte stále vlhký, v rámci zálivky ale nepoužívejte žádné podpůrné výživové přípravky, jako v případě řezaných stromků. Stejný proces aklimatizace platí i při opětovném přesunu stromku do vnějšího prostředí. V případě příliš nízkých teplot lze aklimatizaci prodloužit, nebo je třeba rostlinu venku chránit dodatečným způsobem, ať už namulčováním či zabalením do jutoviny. Stromeček i po přemístění ven pravidelně zalévejte.

Aby světel nebylo málo

Vánoční světélka rozzáří každý stromek a umocní vánoční náladu. Volba správné délky světélek je ale velmi individuální. Potřebná délka závisí na velikosti stromku a hlavně jeho výšky. V úvahu je třeba brát i jeho průměr. Borovice jsou zpravidla širší, jedle jsou považovány za střed, a smrk je obecně nejužší druh. Dalším důležitým faktorem je také hustota návinu světelného řetězu. Někdo preferuje světélka pouze jako doplněk, jiným se zase líbí hustě osvětlené stromky. Na celkový dojem ovlivňuje i fakt, zda je použit světelný řetěz jen jednořadý nebo jsou jednotlivé diody umístěny oboustranně.