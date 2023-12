Vykouzlete svým blízkým výjimečné Vánoce – času máte dost

Vánoce. Nacpané obchody, stres, úklid, pohotovost s kostí v krku nebo žlučníkovým záchvatem. "Vánoční pohoda” je koncept, o kterém často slýcháme, ale kdo ji skutečně zažil? Pojďte na to letos jinak. Dárky stále koupit s předstihem a získáte čas na opravdu klidné svátky.

Vydejte se za teplem

Proč si pochmurné měsíce plné stresu nezpříjemnit a neudělat si radost nebo příjemnou vyhlídku? Darujte pod stromeček své rodině výlet do teplých krajů. Thajsko, Zanzibar, Mauricius, Kanárské ostrovy… kam jen vás srdce táhne.

Možná nejde o nejlevnější dárek, ale rozhodně je to věc, která vás spojí a zahřeje - a to nejen obrazně.

Lákají vás dálky a exotické kraje, ale z dlouhého cestování s dětmi máte učiněnou hrůzu? Zjistěte, jak si užít exotiku bez zdlouhavého a nepříjemného přestupování z letadla na letadlo. A pak už si jen vyberte, kam s rodinou v příštím roce vyrazíte.

Touží vaše děti po mazlíčkovi? Zkuste jejich přání splnit a současně obejít s naším tipem

Mazlíček pod stromeček nepatří. To už dneska snad není ani nutné opakovat. To ale neznamená, že po nich děti netouží a kdo by chtěl pod stromečkem vidět v dětských očích zklamání?

Pejsek, kočička a ani králíček pod stromek rozhodně není vhodný. Ale pokud chcete přece jen chcete dětem vyjít vstříc, můžete to zkusit s akváriem nebo teráriem. Na začátek může být vhodné kompletní akvárko. Nadšencům, které už rybičky mají, můžete pořídit doplňky a dekorace.

Pokud už zvířátko máte, nezapomeňte s dárkem ani na něj. I pejsci si zaslouží pod stromečkem dáreček, který pořídíte na Ketris.cz.

Nejkrásnější dárek pro prarodiče

Prarodiče neocení nic víc než článek s vnoučátky. Pokud s nimi nemohou trávit dost času osobně, pořiďte jim fotokalendář z těch nejlepších fotek, které jste v uplynulém roce s dětmi vyfotili.

Pořád nevíte coby? Inspirujte se v aplikaci plné slev

Aplikace Lounge by Zelando je plná inspirace a slev nejen na oblečení, ale také na doplňky do domácnosti. Darujte ty nejlepší značky, které v aplikaci pořídíte klidně se 75% slevou.

Při včasném nákupu ušetříte soustu času i peněz. A budete mít čas na to, abyste před svátečním časem strávili s rodinou čas v přírodě, hraním deskovek a koukáním na pohádky a doma si vyčarovat skutečně magickou atmosféru Vánoc.