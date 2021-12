Tipy, jak v zimě ušetřit na energiích

Nástup chladného počasí a krátké doby denního světla nám každoročně zvýší spotřebu energií. Jak ale zbytečně nepřicházet o příliš velké sumy, a přitom žít komfortně? Několik chytrých řešení přináší odborníci z projektových marketů Hornbach.

S příchodem chladu a slabého světla zvenku doháníme komfort potřebný k pohodlnému bydlení pomocí topení, světel a dalších přístrojů, které při nesprávném hospodaření mohou v peněženkách udělat slušný průvan. Když se ale na tuto sezonu připravíte opravdu chytře a poctivě, nemusíte se obávat o stav na účtu na konci sezony a ani nadcházejících sezon. Investice do úprav se totiž násobí v delším horizontu.

Nevytápějte ulici

Až 50-60 % únik tepla vám může způsobit kombinace špatné fasády, profukujícího podkroví a netěsnících oken i dveří. "Tady je nejčastější kámen úrazu českých domácností. Zatímco vnějšími stěnami může z domu unikat 30-40 % tepla, správně těsnící okna a dveře vám mohou uspořit až 30 % nákladů na energie," vysvětluje Richard Klička, odborník z oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach. Zateplit se sice dá i zevnitř, ale zmenší se tím obytný prostor, proto převažuje zateplení fasády zvenku. Nesprávná nebo žádná izolace podkroví a k tomu nevyhovující stav střešní krytiny vás můžou na energiích přijít rovněž na slušnou částku. Jestli chcete ušetřit a ve zmíněných oblastech má vaše bydlení nedostatky, věnujte jim pozornost.

Kvalitní izolace fasády

Správně instalovaný tepelně izolační systém zabrání přehřívaní interiéru v létě a udrží v něm teplo v zimě. "Tepelně izolační materiály se od sebe liší různými vlastnostmi, a každý má jiné přednosti. Výběr toho správného raději ponechte v rukou zkušeného projektanta. Důležitým parametrem při snaze o úspory energií je tloušťka termoizolačního materiálu. Minimální tloušťka tepelně izolační vrstvy, která odpovídá současným požadavkům, bývá přibližně 15 cm v závislosti na materiálu," upozorňuje Richard Klička.

Zateplení fasády lze provést dvěma základními způsoby - kontaktním nebo provětrávaným. Provětrávaná fasáda dovolí domu "lépe dýchat" a více izoluje zvuk. Kontaktní zateplení je jednodušší na provedení a časově i finančně výhodnější. "Izolant, minerální vata nebo polystyren, se napevno přichytí přímo na stávající fasádu. Díky nižší ceně a snazší opracovatelnosti se v současnosti častěji používá fasádní polystyren než minerální vata. Výhodou minerální vaty je větší protipožární odolnost, grafitový polystyren má zase lepší tepelné vlastnosti," říká specialista.

Správná izolace střechy

Střecha budovy musí být patřičně zateplena, aby poskytovala náležitou ochranu. Tloušťku tepelné izolace a hydroizolace ovlivňuje trámová konstrukce střechy. Izolace se většinou klade ve dvou vrstvách. "Aby se vlhkost, která pronikne pod střešní krytinu, nedostala dále do budovy, dává se pod krytinu vodotěsná fólie. Nad touto pojistnou hydroizolací se ponechává větrací mezera, která musí mít přívod u okapu a odvod u hřebene. Tím se odvádí vlhkost a dochází k výměně vzduchu. Větrací mezera je považována za zásadní konstrukční detail, který ovlivňuje životnost celé střešní konstrukce. Ve střešní krytině je řešena větracími taškami a v hřebenech větracími pásy," radí odborník z Hornbachu.

Zateplení podkroví

Podkrovní prostory se bez precizního zateplení budou v létě přehřívat a v zimě budou naopak příliš studené. Požadavky na tepelné ztráty se každým rokem zpřísňují, proto musíte tepelnou izolaci důkladně naplánovat. "Důležitá je nejen správná tloušťka tepelné izolace, ale také její kombinace s vhodnou podstřešní fólií. Jen tak bude střešní plášť fungovat celoročně tak, jak má," vysvětluje Richard Klička. Pro zabránění přehřívání prostoru pod střechou je potřeba zabezpečit správné odvětrání vzduchové mezery mezi střešní krytinou a střešní folií. Důležité je vytvořit dostatečnou větrací mezeru mezi střešní krytinou a tepelně izolační vrstvou.

Utěsnění oken a dveří

U profukujících plastových oken, balkonových dveří a vstupních dveří v záruce pomůže servisní technik. Zkontroluje rámy a seřídí okna i dveře tak, aby všechny části včetně kování a těsnění přesně doléhaly. Dokáže to ale i nadšený kutil s imbusovým klíčem a návodem na obsluhu od výrobce oken. Pokud seřízení nepomůže, je nutné vyměnit kování a těsnění. Okna by se měla seřizovat před každoročně.

Složitější je to u starých dřevěných oken a dveří, které se více opotřebují, a jsou tak náchylnější na tepelné ztráty. Jejich izolační vlastnosti lze vylepšit nalepením pěnového nebo pryžového těsnění na vnitřní hranu křídla. Na zdvojená okna se těsnění umisťuje mezi dva sešroubované rámy, aby se dosáhlo maximálního efektu. Vyzkoušet můžete například hydroizolační pásku Akkit. Ochranu před průvanem zpoza dveří pomůže zajistit vyšší práh nebo těsnící lišty s odolným kartáčem.

Topte efektivně

Odvzdušněné a správně nastavené radiátory jsou pro kvalitní vytápění interiéru nezbytností. Velkou službu zde může prokázat i velice jednoduché řešení, jakým je izolační fólie umístěná na zdi za radiátorem. Zároveň je potřeba zkontrolovat kotel, komín a případně i bojler. Bojler lze někdy při nákupu nového výhodně vyměnit způsobem "starý za nový". "V Hornbachu až do konce roku získají zákazníci při zakoupení bojleru Stiebel Eltron PSH Trend prémii v hodnotě 250 korun. Při nákupu v prodejně se prémie odečte přímo z ceny nového bojleru hned u pokladny a při on-line nákupu obdrží prémii ve formě poukázky na nákup," vysvětluje Marcela Bínová, specialistka na kamna a topení v projektových marketech Hornbach.

V případě zejména plynového kotle je samozřejmostí pravidelná revize odborníkem, která je důležitá i kvůli pojištění v případě nehody. To vše dokáže výrazně zefektivnit výhřev prostor. "Můžete také uvažovat o pořízení krbových kamen. V zimě citelně odlehčují ekonomické náročnosti hlavního topení a hospodárně doplňují vytápění. Topení dřevem je stále nejlevnější řešení. Na jaře a na podzim se zase vyplatí pro občasné zatopení v chladnějších dnech," hovoří Marcela Bínová. U online objednávky krbových kamen z Hornbachu nyní získáte dopravu zdarma.

Nepodceňujte pocitový chlad

Pocit chladu od nohou dokáže ovlivnit naše celkové vnímání teploty v místnosti, důsledkem čeho bývá často zbytečné přetápění interiéru. Vyšší spotřeba energií tak může být i z důvodu studené podlahy. Řešení se nabízí hned několik. V první řade je potřeba správné izolace a pečlivé volby podlahové krytiny. Další možností je podlahové topení. Pokud ale chcete opravdu rychle a jednoduše zlepšit situaci, pořiďte si koberec. Můžete si tak pohrát i se vzhledem a celkovým designem místnosti. "Dlažba pocitově mnohdy působí chladněji než třeba dřevo, korek či laminát. Teplé barevné tóny mohou v tomto ohledu také sehrát svou roli. Například čistě přírodní podlaha značky Skandor, z dubového dřeva, poslouží pro milovníky tepla od nohou opravdu výborně. Je totiž vhodná i pro teplovodní podlahové vytápění," tvrdí Richard Klička. Jednoduchou a dobře fungující vychytávkou je termoizolační malířská barva na vnitřní omítky. Eliminuje tepelné mosty, snižuje náklady na topení, a zároveň zabraňuje tvorbě plísní.

Chytré a úsporné osvětlení

Od podzimu do jara, kdy jsou dny kratší a světla za okny je méně i během dne, investujeme do energie v osvětlení interiéru značnou částku. Je proto rozumné využívat co nejúspornější žárovky, zářivky či svítící pásky. "Je důležité orientovat se označením ekonomické třídy (ideálně A, A+). Navíc svítidla, která mají šetrný LED zdroj, nevydávají velké množství tepla, takže je lze zapustit i do sádrokartonových desek. Velké oblibě se těší energeticky úsporné LED pásky, které jsou použitelné v interiéru i na zahradě, velmi dobře osvětlí kuchyňskou linku nebo schody v domě, jsou i skvělou volbou pro orientační světlo," upřesňuje Zlatko Slebodník z oddělení elektra v projektových marketech Hornbach.