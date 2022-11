Tipy, jak využít doma i na zahradě přebývající betonové tvarovky

Zbyly vám po stavbě betonové tvarovky? Pak se jich rozhodně nezbavujte. Tento univerzální pracovní materiál se tradičně využívá ke stavbě plotu, zídek či oplocení. Ovšem během podzimu a zimy, kdy je více času na menší stavební úpravy, můžete ze zbylých tvarovek vyrobit drobnější dekorace či praktický nábytek. Skvěle tak poslouží jako venkovní lavička, noční stolek, ohniště, anebo dokonce i ptačí budka.

Betonové tvarovky jsou relativně dostupný a cenově výhodný materiál. Vyrábějí se v neutrální šedé barvě, díky čemuž se hodí do nejrůznějších interiérů a exteriérů. Navíc jsou prakticky bezúdržbové a vhodné k téměř jakýmkoliv stavebním konstrukcím. "Nejčastěji se využívají pro stavbu zídek, plotů či podzemních stěn. Tomu odpovídají i nabízené rozměry tvárnic. Výšku můžete volit 200 nebo 250 mm, délka je většinou 500 mm. U tvarovky široké 500 mm je pak klasická délka 400 mm. Bednění se však dá pořídit v několika různých šířkách od 100 do 500 mm v závislosti na statických požadavcích," vysvětlila Petra Štěpánková z poradenství BEST

Ložnice, obývací pokoj i chodba

Ač vás to možná překvapí, betonové tvarovky nemusejí být pouze zdícím materiálem. Můžete z nich vytvořit také stylový nábytek do vaší domácnosti. Ten obzvlášť zapadne do dnes populárního industriálního stylu, který připomíná staré továrny a průmyslové haly. Základními znaky tohoto stylu jsou všudypřítomná ocel a beton, hrubé zdi, odkryté cihly a kameny.

Příkladem nábytku v industriálním stylu může být noční stolek ze tří betonových tvarovek. Dvě z nich jsou postaveny svisle a tvoří podstavec stolku. Třetí je položena vodorovně a vytváří tak plochu, na kterou lze umístit kupříkladu budík či lampu. Správní knihomolové zase ocení prostornou knihovnu. Tu postavíte pomocí betonových tvarovek, které tvoří její pevnou opěru. Mezi ně položíte dřevěná prkna, které poslouží jako praktické poličky. Výhodou tohoto nábytku je, že si ho můžete přizpůsobit dle vlastního vkusu a potřeb. Podobným stylem můžete vytvořit i originální pracovní stůl, který zapadne do každého menšího i většího koutku. A jestliže jste milovníkem rostlin a květiny v květináčích už nemáte kam dávat, zkuste si z tvárnic a dřevěných prken postavit stojan na kytky. Jeho tvar a konstrukci lze zvolit dle potřeby, díky čemuž získáte nábytek na míru za výhodnou cenu.

Stylové vychytávky na zahradu

A pokud jste spíše zastánce klasičtějšího stylu interiéru, můžete tvarovky využít i jako stylovou dekoraci na zahradě. Zde totiž rčení, že se ve fantazii meze nekladou, platí dvojnásob:

Z betonových tvarovek lze udělat praktický a finančně dostupný zahradní nábytek. K jednoduché lavici vám vystačí 16 tvárnic. Na každou stranu umístíte čtyři tvárnice ve čtyřech řadách. Do nich následně umístíte čtyři dřevěné hranoly, které budou sloužit jako sedátko. A pokud vám zbyde ještě několik tvarovek či hranolů navíc, vytvoříte stejným způsobem i praktické opěradlo. Pak už stačí nakoupit pěkné podsedáky a pohodlná lavice je na světě.

Každý správný kutil by měl mít svůj vlastní pracovní koutek. K vytvoření takového místa potřebujete dvanáct větších betonových tvarovek a tři větší dřevěné desky. Z tvarovek tak vznikne opěra pro váš nový pracovní stůl, desky naopak využijete jako pracovní plochu a praktické poličky. V horní části stolu tak vznikne dostatečný prostor pro kutilství a přesazování rostlin. Ze zbylých desek vzniknou praktické přihrádky, kam můžete uložit nejrůznější nářadí či zahradnické potřeby.

Podzim je zároveň ideálním obdobím pro vyvěšení ptačích budek. Zapálení ornitologové tak zajisté ocení možnost vytvořit ze zbylé tvárnice i pěkný příbytek pro ptačí návštěvníky jejich zahrady. Základem je správné opracování dvou dřevěných desek, které následně připevníte na duté strany tvárnice. Jejich vnější stranu je ideální ohoblovat hoblíkem. Čím hladší desky jsou, tím lépe po nich stéká voda. Vnitřní strany desek by však měly zůstat hrubé. Nezapomeňte také do jedné z desek vyříznout otvor, díky kterému budou moci ptáci vlétat dovnitř. Kvůli vyšší hmotnosti je následně nutné budku opatřit pevným řetězem.

Z betonových tvarovek můžete postavit i jednoduché rustikální ohniště. Stačí vybrat vhodné místo, vytvořit potřebný tvar a dutiny bloku vyplnit betonem. K dosáhnutí úhledného vzhledu se vyplatí přikrýt betonový základ ohniště zákrytovou deskou. Vytvoříte tak příjemné místo, kde budete moci trávit večery s rodinou či přáteli.

A i když nám již zima klepe na dveře, není na škodu popřemýšlet nad plány na jaro. Klasickou stavbou z tvarovek je opěrná stěna. Pokud však vyberete různé velikosti tvarovek a některé z nich vysunete více než ostatní, vytvoříte tak na stěně praktické kapsy, které lze po opatření plastovým dnem osázet nejrůznějšími rostlinami. K samotné výsadbě se nejčastěji využívají rostliny s odolným kořenovým systémem. Těmi jsou například kobercové trvalky, skalničky, lišejníky, mechy, plazivé dřeviny anebo nízké okrasné traviny. Vznikne tak krásná kvetoucí stěna, která bude dominantou vaší zahrady.

Z tvarovek můžete vytvořit také větší záhon. Ten lze využít pro pěstování nejrůznějších druhů bylinek, ovoce i zeleniny. V takovém případě však nezapomeňte zkontrolovat specifikace materiálů, ze kterých je tvarovka vyrobená. Pokud vám zbylo jen několik kusů tvarovek, nesmutněte. Jednotlivé bloky můžete využít jako netradiční květináče. Jejich výdutě vypadají skvěle osázené barevnými květinami. Výhodou tvarovek je i fakt, že se dají snadno natřít barvou či pomalovat nejrůznějšími vzory, což z nich dělá také originální zahradní doplněk.