Tipy na výběr zahradního domku

Chcete si pořídit zahradní domek, ale nevíte, jak začít? Abyste koupili ten nejvhodnější pro vaše potřeby, budete muset zvážit několik věcí. Odborník z Hornbachu i zahradní designér vám přinášejí několik tipů pro správný výběr.

Dříve než vyrazíte pro zahradní domek, zamyslete se nad tím, co se vám líbí nejvíce a jaký typ preferujete. Někomu postačí pouhý přístřešek na nářadí, jiný touží spíše po letní kuchyňce nebo přímo po malém soukromém sídlu pro hosty. "Zahrada vás může těšit a pobízet k otevření oken a dveří na terasu, už když jste doma a jen se díváte z okna. Má schopnost dodat vám do života to, co právě potřebujete - chvíli nerušeného klidu i místo pro zábavu, na kterou v interiéru už nezbývá prostor," radí Ferdinand Leffler.

Účel je prvořadý

Před samotným výběrem zahradního domku dle designu si promyslete, jakou funkci by měl plnit. "Neunáhlete se a věnujte dostatek času přemýšlení o tom, k čemu všemu jej chcete využívat. Dobrá koupě vám poslouží dlouhé roky, proto vybírejte takový, který bude splňovat nejen vaše současné, ale i budoucí potřeby," radí David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach. Účel využití zároveň ovlivní každý další dotaz, který si při výběru položíte. Zahradní domek si samozřejmě lze postavit od základů i svépomocně. Postačí kus fantazie, chuť do práce a určitá manuální zručnost. Pokud ale na výstavbu nemáte čas nebo zkušenosti, raději jej kupte. Hotové přístřešky obvykle naleznete ve formě dětských domečků, úschoven nářadí nebo domků na relax.

Malý, nebo velký?

V případě, že jste si ujasnili, k čemu budete zahradní domek využívat, nastal čas na výběr vhodné velkosti. Ta bude záviset nejen na účelu použití, ale také na rozloze vaší zahrady. Pokud v něm plánujete pouze skladovat menší zahradní nářadí, případně kolo, postačí vám jednodušší domek nevelkých rozměrů, jenž ochrání skladovaný materiál před počasím a zloději. Pro ty, kdo chtějí v domku uskladnit motorovou sekačku, zahradní nábytek nebo jej plánují využívat jako sklad, bude potřebný prostor s většími rozměry. Ovšem pozor na příliš velké "stavby". "Domky by zastavěnou plochou neměly přesahovat 25 metrů čtverečních. Důležitá je rovněž jejich výška, která nesmí přesáhnout pět metrů. Dodržet musíte zároveň umístnění domku, jenž nesmí být příliš blízko sousedů," upozorňuje specialista.

Kvalitní materiály zaručí dlouhou životnost

Nejčastěji se zahradní domky vyrábějí ze dřeva. Tady však nabídka materiálů ani zdaleka nekončí. Materiál lze vybírat na základě různých parametrů - odolnost, bezpečnost, náročnost na údržbu či rozpočet. "Na trhu naleznete zahradní domky téměř ze všech druhů materiálů. Plastové domky poskytují mimořádně funkční, a přitom stylové řešení. Jsou bezúdržbové, odolné a můžete do nich klidně i vrtat. Domky z hliníku jsou oblíbené pro nízkou náročnost, dobrou životnost a výhodnou cenu. Ocelové domky v prémiové kvalitě ochrání váš majetek nejen před extrémním počasím, ale i zloději. Dřevěné domky jsou klasikou, která neuškodí žádné zahradě. Lze je upravit dle vašich představ. Menší nevýhodu představuje jen nutnost údržby," vysvětluje odborník z Hornbachu.

Na ceně záleží

Než začnete vybírat mezi dostupnými možnostmi, stanovte si rozpočet. U nákupu zahradních domků je totiž opravdu snadné nechat se unést. Čím větší stavbu hledáte, tím bude cena vyšší. Zároveň ale platí, že čím větší domek, tím výhodnější je cena na metr čtvereční. "Pokud investujete do domku vyšší sumu, získáte více prostoru, který lze v budoucnu využít. Nářadí přibývá, stroje nabírají na velkosti a váze, zahradní nábytek se časem mění. Příliš malý zahradní domek by vás mohl za pár let omezovat, což by si vyžadovalo jeho výměnu a další finanční náklady," dodává David Benda.