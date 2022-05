Tipy na začátek letní grilovací sezony

Zvuk syčícího steaku, lákavá vůně grilované kukuřice, pronikavý smích a hřejivé sluneční paprsky - grilovací sezona je za rohem, a tak nadešel čas připravit všechno potřebné. Odborník z Hornbachu přichází s několika tipy, které vás promění v mistra nebo mistryni gril party.

Každý rok před začátkem grilovací sezony začneme plánovat rodinná setkání pod holým nebem a všechna chutná jídla, která ugrilujeme. Zahradním radovánkám by však měla předcházet důsledná příprava. Nezapomínejte, že pořádná grilovačka není pouze ve znamení jídla, ale důležitá je i zábava a pohodlí.

Bez grilu to nepůjde

Pokud ještě nevlastníte gril, nastal čas poohlédnout se po všech možnostech. Ať už zvažujete klasický gril na dřevěné uhlí, elektrický nebo plynový gril, každý z nich má jedinečné vlastnosti. Při výběru zvažte rovněž velikost, typ paliva, požadované vlastnosti a v neposlední řadě také váš rozpočet. "Každý model má své výhody i nevýhody, proto je potřebné obeznámit se s klíčovými charakteristikami. To vám pomůže správně se rozhodnout. Důležitým faktorem je zároveň to, jaký styl přípravy pokrmů a úroveň pohodlí od svého grilu očekáváte. Pokud si stále nejste výběrem grilu jisti, poraďte se s personálem, který vám pomůže najít ten správný kousek," hovoří David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

• Gril na dřevěné uhlí

Klasický model, který je oblíbený pro jedinečnou a nezaměnitelnou uzenou chuť grilovaných pokrmů, je dostupný ve všech cenových kategoriích a velikostech. Výhodou je jednoduchá montáž a skladování. Nevýhodou je, že si budete muset na jídlo chvíli počkat, protože je potřeba jej déle rozpalovat.

• Elektrický gril

Je v oblibě především všude tam, kde není k dispozici zahrada. Hodí se ke grilování na balkonech či terasách. Je skladný, má krátký čas zahřívání, nevytváří žádný dým a snadno se čistí. Nedoceněnou výhodou je rovnoměrné rozložení tepla na grilovací ploše, díky čemu je vhodný i k zapékání.

• Plynový gril

Je typický rychlým uvedením do provozu a jednoduchým regulováním ohně. Většina plynových grilů má taktéž vedlejší horáky, což umožňuje efektivní přípravu jídla. Nevytvářejí dým, a proto jsou vhodné i na balkony.

Pořiďte si správné nářadí

Na dokonalé grilování potřebujete nejen gril ale také správné a rozmanité příslušenství. Existuje mnoho vychytávek, které umí přípravu pokrmů zjednodušit. "Základem je samozřejmě velká vidlice a grilovací kleště, ideálně nerezové. Zároveň si pořiďte obracečku na maso. Nezapomeňte ani na ochranné pomůcky, jako jsou ohnivzdorné rukavice a zástěra. Pokud chcete hosty nadchnout dokonalým steakem či burgerem, potřebujete digitální teploměr. Ten vám umožní sledovat teplotu uvnitř masa a docílit tak optimálního výsledku. Fajnšmekři mohou hosty překvapit explozí chutí. S marinovací jehlou lze přidat ještě více chuti přímo do masa," radí David Benda.

Přidejte špetku uvolněné atmosféry

Pohodu během grilovačky umocní i pohodlný zahradní nábytek, do kterého hosty usadíte. "Zahradní nábytek patří k základnímu vybavení každé zahrady. Vybírat se dá z pestré nabídky materiálů, ale měl by ladit s prostředím. Zahradní sestavy mohou tvořit stoly, židle, křesla či lavice. Patří sem i méně tradiční kousky jako houpací křesla, lehátka nebo pivní sety," upozorňuje odborník z Hornbachu.

Grilování se tradičně protáhne až do večerních hodin, a proto nezapomínejte ani na pohodlí po setmění. Romantickou atmosféru pod hvězdným nebem dotvoříte bambusovými louči, venkovním světelným řetězem nebo LED pochodněmi na solární energii. Proti otravnému bodavému hmyzu zapalte citronelové svíčky, které jejich nepřátelské útoky hravě odrazí.

Nezapomeňte na drinky

Grilovačka bez pitného režimu je jako svatba bez muziky. Dostatečná zásoba nápojů každého osvěží a udrží v dobrém rozmaru. Víno či pivo by neměly chybět na žádné zahradní party. Nejenže se skvěle hodí k jídlu, ale vyniknou i v marinádách a omáčkách. Objemné džbány s kohoutkem na osvěžující limonády, ledové čaje či ovocné punče přijdou vhod. Šikovní kutilové si mohou vyrobit zahradní barový pult z palet, který poslouží na servírování míchaných nápojů. "Paletový nábytek je hitem posledních let, protože je kreativní, flexibilní a levný. Dokážete si ho vyrobit sami - postačí trocha kreativity a chuť do práce. S hoblovanými paletami značky Buildify vytvoříte jedinečný barový pult pro krále nebo královnu koktejlů. Palety lze natřít barvou či doplnit světýlky," dodává David Benda.