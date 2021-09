To pravé pro nadšence čerstvého vzduchu, kvalitní kuchyně i zábavy

Přemýšlíte o podzimní dovolené? Ratchings uprostřed vrcholků Dolomit a středomořských vinic nabízí neuvěřitelně mnoho možností. A k tomu nadstandardní gastronomii, čerstvý horský vzduch a tři sta slunečných dnů v roce.

Jihotyrolský Ratschings najdete poblíž hranic s Rakouskem hned za Brennerským průsmykem. Jeho tři údolí Ridnauntal, Ratschingstal a Jaufental nabízí fascinující svět velehor, který rozbuší srdce mnoha sportovců i milovníků přírody. Díky nadmořské výšce nad tisíc metrů si užijete nádherné výhledy, ale i trasy všech stupňů obtížnosti. Narazíte při nich na zajímavé přírodní útvary, jako je například soutěska Gilfenklamm, projdete se přes alpské pastviny nebo můžete zvolit výstupy za výškovou hranici tří tisíc metrů. Tu nabízí Becherhaus, nejvýše položená horská chata v Jižním Tyrolsku ležící v nadmořské výšce 3195 metrů. Cesta sem znamená překonat výškový rozdíl 1 725 metrů, což zvládnou pouze trénovaní jedinci. Nabízí se ale i řada jednodušších tras. Jejich cílem nemusí být dosažení vrcholu, ale třeba zajímavý kulinářský zážitek. Těchto nenáročných "gastrotras" je zde dokonce pětadvacet. Nedávno otevřená horská stezka Ratschinger Almenweg nabízí celodenní výlet přes sedm pastvin, ale hlavně možnost ochutnat ty nejlepší kulaté knedlíky Kaspressknödel. Na své si zde přijdou i cyklisté. Místní rozmanité terény uspokojí požitkáře i profesionální bikery, a to od fanoušků cross country až po freeridery. Nechybí ani traily pro horská kola. Zajímavou atrakcí jsou staré hornické a lesní cesty. Velkou výhodou jsou lanovky, které pomohou ušetřit hodně výškových metrů. Na delší cyklistické výlety s větším převýšením lze samozřejmě zvolit elektrokola. Krajinu si můžete prohlédnout i z koňského sedla. Pokud vás láká větší porce adrenalinu, nabízí se rafting či paragliding. Vysokohorský vzduch vám pročistí nejen hlavu, ale i plíce a srdce. Libovat si zde budou i alergici, kteří se konečně nadýchají čerstvého vzduchu z plných plic. Sama mezi ně nepatřím, ale musím přiznat, že mezi sportováním v Praze a zde je obrovský rozdíl.

Typickou atmosféru a vzhled tohoto regionu nepředurčily hory, jak by se očekávalo, ale především hornictví, které se zde stovky let intenzivně rozvíjelo. Před 150 lety zde dokonce vznikl největší a nejvýše položený povrchový důl v Evropě. Jeho provoz byl již ukončen, ale hornická tradice žije stále. V údolí, v lidech a dokonce i v penzionech. Nejvíce pak v hotelu Plunhoff, kde Paula Volgger vybudovala originálně koncipované wellness centrum Spa minera. Už jeho samotný název odkazuje na hornictví. V jazyce původních ladinských obyvatel toto slova znamená důlní dílo. Záměrem Pauly, jejíž bratr i otec v dolech pracovali, bylo vzdát hold hornické tradici. S tímto bizarním nápadem oslovila známého spa architekta Karla Landauera, který ho považoval za šílený, a proto nejprve odmítl. Až když do Ratchings dorazil a pochopil těžařskou tradici v této oblasti, souhlasil. A udělal dobře. Výsledek je totiž neuvěřitelný. Ať už slané jezero, solná jeskyně, sauna imitující štolu nebo parní kotel vás absolutně vtáhnou do mystického podzemního světa. A přestože vše vychází z hornického řemesla, pohodlí i design jsou na nevyšší úrovni. Hned po otevření areál začal sbírat jedno vyznamenání za druhým. Tím nejcennějším je ocenění "World Luxury Spa Award". Jedinou chybou je, že sem mohou jen ubytovaní hosté.

To vše doplňuje vodní svět Acqua Minera. Ten na více než čtyřech tisících metrech čtverečních ukrývá obrovský bazén, z kterého můžete vyplavat do rozlehlé zahrady s vířivkou a s přírodním rybníčkem vybaveným podvodními relaxačními lehátky. K dispozici je i fitness sál s úžasnými výhledy na okolní hory, kde celý den probíhají různé druhy cvičení. Originálně pojatý je i kids club, jehož veškeré vybavení je z přírodního dřeva. Vše směřuje k jednomu cíli, a to podtrhnout sílu přírody, aby každý, kdo do hotelu přijede, mohl jejím prostřednictvím dosáhnout vnitřního klidu. Ať na vrcholku hory, na zelené pastvině, nebo pod zemí v lázních. Samozřejmostí je celá řada procedur, při kterých se používají výhradně místní produkty. Místní specialitou jsou masáže či koupele se stříbrným křemenem, který dokonale uvolňuje svaly i mysl. Fanoušci Renée Zellweger by neměli vynechat ošetření QMS, které si Renée dopřála před tím, než vyrazila pro Oscara za roli ve slavném filmu Judy.

Příroda v hlavní roli

Oblast Ratschings patří do sdružení "Alpské perly", které sází na nezatěžující mobilitu, a proto nabízí výtečné možnosti pro dovolenou bez aut. Každý host, který se zde ubytuje, obdrží podrobnou mapu tras včetně Insider tipů i kartu, díky které má veřejnou dopravu zdarma. Hotel Plunhoff navíc patří mezi první hotely v Jižním Tyrolsku s certifikací European Ecolabel. Příroda tu zkrátka hraje hlavní roli. A to i v kuchyni, která je sezonní a hlavně nadstandardní. Ne nadarmo se 26 jihotyrolských restaurací pyšní Michelinskou hvězdou. Na žádné bio si zde nehrají, nicméně ingredience pocházejí z místních vod, lesů a farem. Vaří se s nejlepšími surovinami a na nejvyšší úrovni. Dáte si tu knedlíky, výborné těstoviny, masa i ryby. Zážitek z jižního Tyrolska může být kompletní jen se sklenkou vína. Při jeho výběru nemůžete udělat chybu. 98 % jihotyrolské vinné produkce se vyrábí v souladu s přísnými předpisy označení DOC (kontrolované označení původu). Nebudete-li si přesto vědět rady, jaké ze sedmi set vín vybrat, poradí vám someliér Erwin. Erwin je také vášnivý rybář, takže vás v případě zájmu vezme na ryby, což je zde jinak nereálné i v případě, že vlastníte rybářský lístek.

Plunhoff je také učebnicovým příkladem toho, jak má fungovat rodinná firma. Na jeho řízení se totiž aktivně podílí matka Paula a jejích osm dětí, konkrétně jejích pět synů a tři dcery. Když jsem se vyděšeně zeptala nejmladšího Thomase, který sedí na recepci, jak tento model může fungovat, vysvětlil mi, že "dva a tři sourozenci by se hádali, ale osm kompromis vždy najde". Zároveň dodal, že "každý má přesně vymezené pole působnosti a ostatním do ničeho nezasahuje." Všichni zde žijí v dokonalé harmonii, kterou zažijete i vy, pokud se sem vydáte. Není divu, že se sem návštěvníci pravidelně vrací. A to z celé Evropy.

Co ještě vidět

Pokud byste do tajů těžby chtěli proniknout, můžete vyrazit do místního Hornického muzea. Za návštěvu stojí staré biskupské město Bixen s krásnými kostely, kláštery a tradičními hospůdkami. Za módou je lepší zajet do Bolzana s atraktivními nákupními bulváry. Jako suvenýr si odsud přivezte víno, špek či sýr. Ty nejlepší pořídíte přímo na selských usedlostech.

Co ještě zažít:

Knedlíkový festival

Knedlíky tu dělají naslano, nasladko, kulaté i šišaté. Se špekem, játrové, sýrové, špenátové, meruňkové i s jahodami. O jejich skvělé chuti se můžete přesvědčit na festivalu, který se 12. září koná ve Sterzingu.

Farma Botenhof

Každý pátek v září procházka po horských loukách s ochutnávkou bylinkových specialit.