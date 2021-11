Top 6 světových bestsellerů mezi teniskami! Už víte, kterými si uděláte radost?

Sneakers neboli tenisky, dříve jsme je nosili pouze na sport. To je ale už dávno minulostí. Dneska oprávněně zaujímají své místo v outfitech pro každý den. Je jedno, jestli jdete na rande, do práce, anebo si zaběhat. Sneakers jsou jasnou volbou. Podívejme se ale, kterých šest párů ovládlo svět podle katalogu tenisek FlexDog.

První tenisky lidé obuli už v 18. století. Od té doby ušly dlouhou cestu, než se staly nejpohodlnější a nejnošenější obuví světa. Zajímavostí je, že na konci 19. století to byla móda pro bohaté, nosili je ti, kteří hráli tenis a kroket. Tou dobou ještě nikdo netušil, že je za sto let budou nosit všichni. Některé ze šesti zmíněných bestsellerů otiskly své první stopy už v 60. a 70. letech minulého století. "Nadčasový design, ale i historický původ spojený s populárními sportovci udělaly své. Některé kousky proto přežily dekády a stále patří mezi největší trendy. Ať už modely od Converse, Nike, nebo adidas," prozrazuje Daniel Klíma, expert na sneakers ze společnosti FlexDog.

Converse Chuck 70 Hi

Nikoho asi nepřekvapí, že mezi nejprodávanější tenisky patří ikonické černé vysoké Conversky. Klasika od Converse, která je od typických Chuck Taylor v lehce odlišném provedení. Tyto sedmdesátky mají nažloutlou "retro" podrážku a retro odznak na patě. Jsou o trochu vyšší a mají kvalitnější zpracování. Kdo chce zažít ty pravé Converse tenisky, měl by proto zkusit právě Chuck 70! Jednoduché plátěné boty s gumovou podrážkou a vyztuženou špičkou v době své největší slávy obouvali téměř všichni profi basketbalisté. Proto také dostali jméno All Star a symbol hvězdy na kotníku.

Nike Air Force 1

Elegantní tenisky, které by neměly chybět v botníku nejen milovníků sneakers. Symbolický pár bílých Nike tenisek je jedním z nejpoptávanějších na světě. Nike nemělo s AF-1 velké plány, a proto po dvou letech zastavila produkci. Jenže hlad po Air Force 1 ze strany sneakerheads byl příliš velký na to, aby jej mohli ignorovat. Než se boty vrátily do výroby v roce 86, mohli jsme vidět rozmach customs, kdy si nedočkaví zákazníci upravovali AF-1 k obrazu svému. Nike se na východním pobřeží otevřel nový sneak obzor, aniž by to zamýšlel. Filadelfie, Baltimore, New York a hlavně pak Harlem AF-1 zbožňovali a přejmenovali si je na "Uptowns". Nejslavnější barevnou kombinací je dodnes "white on white", přestože se botám dostalo nespočet spoluprací. Ve zkratce z hudební scény např. s Kanye West, Nasem nebo Rakim. Kdysi "Uptowns", dnes "Must have".

Co o nich říká Daniel Klíma, odborník na sneakers z FlexDog:

Právě model Nike Air Force white on white jsou naprosto skvělé boty. Dají se kombinovat s každým outfitem a neexistuje nic, k čemu by se nehodily. Nosit je lze denně, ale hodí se i na speciální akce.

Air Jordan 1 Mid

Jordan 1 jsou rovněž nejpoptávanější tenisky na světě. Retro model odkazuje na ty, ve kterých hrál samotný Michael Jordan. Momentálně vycházejí ve třech variantách - výšce high, mid a low. Retro High bývá nejvzácnější, nejhůře dostupný, a tím pádem i nejdražší. Proto jsou teď tak oblíbené Air Jordan 1 Mid, jsou cenově dostupnější variantou a rovněž obdobou Retro High.

Nike Blazer Mid '77

Jednoduchý, přesto promyšlený design má oblíbený Nike model skejtových tenisek. Vychází v několika barvách a stále získává na větší a větší popularitě. V roce 73 byly Blazery nejlepší a technicky nejvyspělejší botou, kterou jste na basketbalovém hřišti mohli potkat. Jméno dostaly podle portlandských Trail Blazers. George "Iceman" Gervin (San Antonio Spurs), jeden z nejlepších blokařů, tehdy podepsal s Nike smlouvu a Blazery nosil až do konce své kariéry. Gervin se vyznačoval svým cool přístupem ke hře. Blazery jsou jednoduché celokožené kecky, jejichž velkou část zabírá obří swoosh logo. Jak šly inovace sportovních bot dopředu, nechaly tento model daleko za sebou a většina atletů/sportovců přešla k adidaskám nebo k Jordanům. Naštěstí se Blazerů ujali skejťáci, aby jim dopřáli renesanci, bez níž by upadly v zapomnění.

Veja V-10

Nejprovařenější model značky Veja jsou právě V10. Jednoduchá a povedená estetika těchto nenápadných tenisek je podpořena výběrem ekologických a udržitelných materiálů. Tenisky jsou pohodlné a prodyšné. Jejich označení 10 odráží, dle oficiálních zdrojů, 10 let lásky. A to jak k přírodě, tak od zákazníků směrem ke značce Veja.

Adidas Stan Smith

Klasika od značky adidas, ale vyrobená tak, aby byla udržitelnější. První typ vyšel poprvé v roce 1965 a stále na ně nedáme dopustit. Základní model je již zmíněný bílo-zelený, ale většinu sneaker-hearts si pro sebe ukradla triple white verze. Model je výjimečný absencí loga tří proužků. První kožená tenisová bota vůbec. Vyšla v roce 1964 a protože si ji oblíbil francouzský profesionální tenista, dostala nejdříve jméno po něm - adidas Robert Haillet, a to o rok později od svého uvedení na trh. V roce 1978 se název změnil na současný, tedy Stan Smith. Ti, kteří nesledují tenis a netuší, kdo byl a že sbíral grandslamy mezi roky 1960 a 1980, si toto jméno spojují čistě s bílo-zelenou teniskou, nikoli tehdejší tenisovou legendou. Ty nahradily řady perforace po obou bocích koženého upperu, kterými do boty proudí vzduch a díky kterým je teniska prodyšnější.

Co o nich říká Daniel Klíma, odborník na sneakers z FlexDog:

Jejich design je bez diskuse nadčasový. Stejně jako tenisky výše i adidas Stan Smith právem patří mezi ikonický pár bot. Stan Smith se vyrábí ve spoustě barevných provedení, s retro detaily, ale i v dětské verzi. Poslední novinka se vyrábí z udržitelnějších materiálů, což vnímám jako krok kupředu. Těmto botám se dostala už řada spoluprací včetně kooperace se Star Wars. Vznikla tak limitovaná edice s podobiznou mistra Yody na jazyku, kde se jinak vždy nachází portrét Stana Smitha.