Trendy v bydlení: Slaďte interiér v barvách roku 2022

Pantone Color Institut v New Yorku každoročně vyhlašuje barvu roku, která se chopí nadvlády nad módními i interiérovými trendy. Letošní vítěz nese název Very Peri a jedná se o modravý odstín s fialově červeným podtónem, připomínající kytici fialek. Jak tuto uklidňující barvu můžete přenést i do vašeho domova a jak ji kombinovat s ostatními odstíny?

"Protože se pohybujeme ve světě nebývalých změn, výběr Pantone v podobě odstínu Very Peri přináší nový pohled a vizi důvěryhodné a oblíbené rodiny modrých barev. Zahrnuje vlastnosti modrých barev, ale zároveň se svým fialově červeným podtónem vykazuje Very Peri svižný, radostný postoj a dynamickou přítomnost, která podporuje odvážnou kreativitu a nápadité vyjádření," popisuje Leatrice Eiseman, výkonná ředitelka Pantone Color Institute, důvody, které vedly ke zvolení tohoto odstínu. Tato barva, jež vystřídala loňskou šedou a žlutou, má zkrátka přinášet sílu přicházející po období plném změn. Nejen Pantone Color Institute je ovšem autoritou ve světě barev. Také odborníci ze společnosti Dulux každoročně promítají světové trendy v designu do nové barvy roku. "Odstín pro rok 2022 Bright Skies je vzdušný a svěží tón, který otevírá a vdechuje nový život každému prostoru," uvádí Dulux. Lehká, vzdušná a optimistická modrá má přinášet klid pro duši, zároveň dokáže domov oživit a je dobře kombinovatelná s dalšími odstíny.

Jak barvy roku zařadíte do svého interiéru?

Nemusíte hned přeměňovat celý interiér, barvy roku můžete jednoduše do svého domova vnést například výmalbou stěny, doplňky v podobě polštářů či ubrusů či solitérním nábytkem, jako je ušák, ve kterém si užijete poklidné čtení či sledování televize. Pestrou škálu barev

můžete vybírat také v oblasti stínění. "Pro interiérové žaluzie lze vybírat ze široké barevné škály lamel a pro interiérové látkové rolety, vertikální žaluzie nebo japonské stěny máme na výběr mnoho barevných, jednobarevných i vzorovaných látek," potvrzuje Aneta Paroulková ze společnosti ISOTRA, která je předním výrobcem a dodavatelem stínící techniky. Aktuálním trendem v říši interiérového stínění jsou plisse, tedy skládané látkové rolety, které jde vyhrnout oběma směry - nahoru i dolů. Navíc mají výhodu, že se dají pořídit na míru i do atypických oken, parádu nadělají ve všech místnostech, včetně koupelny i kuchyně. Látky jsou k dostání v širokém výběru, včetně aktuálních barev roku. A pořídit je můžete i s různými vzory... Fantazii se zkrátka meze nekladou!

Bright Skies v mnoha podobách: Zářivý dětský pokoj, návrat k přírodě i minimalistický design

Barvy roku můžete kombinovat s mnoha dalšími odstíny. Světle modrá Bright Skies dotvoří pestré veselé tóny, jako jsou pastelová růžová, zelená či žlutá, které se zvláště vyjímají v dětských pokojích. Zároveň může tato modrá doplňovat i přírodní vzhled interiéru, který je v posledních letech trendem. Kombinace s přírodními materiály v podobě dřeva či kamene, stejně jako doplnění zelenými rostlinami přináší do domova kouzlo lesa i oblíbeného severského hygge stylu. V minimalistických interiérech se světle modrá výborně vyjímá, když jde ruku v ruce se šedou, bílou či černou.

Jak kombinovat Very Peri? Zkuste provensálský styl nebo pokoj s puncem luxusu!

Také Very Peri nabízí celou řadu možných kombinací. Ostatně, soulad může vytvořit i s barvou modré oblohy, takže v jedné místnosti můžete hravě využít obě barvy roku. Fialková se neodmyslitelně pojí také se stylem Provance, který člověka přenese do atmosféry francouzského venkova. Šaramantní prostor vykouzlí bílý nábytek s patinou a motivy levandulí, stylový bytový textil (polštářky, deky ubrusy), proutěné koše i dřevo. Pokud chcete interiéru propůjčit punc luxusu, můžete Very Peri kombinovat s tmavě šedou a stříbrnou.

Tipy, jak v interiéru čarovat s barvami!

• Když vybíráte barvu stínění: "Chceme-li opticky zmenšit velký prostor, je nutné vybírat barvy teplé, tmavé nebo i křiklavé. Pro tento účel lze zvolit interiérové látkové rolety s velkými výraznými vzory. Chceme-li prostor zvětšit, platí opačné pravidlo. Vybíráme bílé nebo světlé a chladné odstíny barev, jako jsou světlomodrá, světlezelená, světložlutá barva a podobně. Látky volíme jednobarevné nebo s malými vzory," radí odbornice Aneta Paroulková z ISOTRY.

• Když vybíráte barvu výmalby či tapety: Pokud bude barva jen na jedné stěně, můžete si dovolit výraznější barvy (například sytější fialovou). Jestliže však bude pokrývat větší plochu nebo více stěn, vsaďte spíše na jemnější odstíny, například nebeskou světle modrou. Světlou barvu volte také v případě menšího pokoje - místnost díky tomu opticky zvětšíte. Svislé pruhy na tapetě pokoj opticky zvýší.

• Když vybíráte koberec: Dlouhou a úzkou místnost lze rozšířit kobercem s pruhy, které budou kolmé k delší stěně.

• Když si chcete pohrát s odstíny: Zlaté pravidlo říká, že byste v jednom pokoji neměli používat více než 3 různé barvy - jaké k sobě ladí, vám zodpoví takzvané kolo barev (můžete využít například i mobilní aplikace, jako je Color Harmony). Pokud se vám líbí určitá barva, lze v interiéru zvolit její různé odstíny a vytvořit kontrast mezi světlou a tmavou variantou.

• Barvu ovlivňuje i osvětlení: Myslete na to, že odstín může být jiný v závislosti na tom, zda do místnosti vniká přirozené světlo, anebo je osvětlena převážně umělými světelnými zdroji. Svou roli proto hraje i umístění pokoje na určitou světovou stranu, velikost oken, ale právě také použité stínění, díky kterému regulujete intenzitu pronikajících slunečních paprsků. Zajímavý efekt vytvářejí rolety "den a noc", které kombinují výhody žaluzií a rolet. Můžete díky nim plynule regulovat světlo a zároveň platí za skvělý interiérový doplněk, který je možné ladit do různých barev. Jejich princip tkví ve střídání průhledných a neprůhledných pruhů. Vzájemným překrýváním dvou vrstev se dá regulovat intenzita světla - když je nastavíte tak, že se polopropustný pruh překrývá s tmavým, zamezíte průniku slunečních paprsků, pokud je ovšem nastavíte tak, že se překrývají světlé pruhy, umožníte světlu naopak proniknout do interiéru.