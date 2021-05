Tři tipy, jak na bezpečné cestování

Toužíte vyrazit k moři anebo do hor za hranice České republiky, jenže máte obavy z onemocnění či jiných nástrah? Kdo je připraven, nebývá následně překvapen. Naplánujte svoji dovolenou, a předejděte tak různým nepříjemnostem, které by vás mohly potkat. Cestování je přeci radost, a tak se o něj nenechte ochudit.

Aktuální stav ve vybrané destinaci

Ať už jste se rozhodli jet do Chorvatska, Itálie, či sousedního Polska nebo Rakouska, zjistěte si vždy aktuální situaci v dané zemi. Každá země se potýká s jinou situací. Je potřeba si zjistit, co vše je nutné pro vstup do země (antigenní test schválený Evropskou unií, PCR test, karanténa, předvyplněné formuláře, potvrzení o ubytování atd.) Dále jaká je situace v dané zemi a do jak velké rizikovosti spadá, viz webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR. Kromě toho byste při plánování dovolené neměli zapomenout ani na svůj návrat ze své destinace. Předejdete tak neblahému překvapení z nutnosti nastoupení karantény či zaplacení PCR testu. Jiné podmínky se u všech zemí také liší v tom, že jste v posledních týdnech a měsících prodělali covid-19 anebo jste byli očkovaní druhou dávkou. Nezapomeňte, že podmínky pro vstup do vaší cílové destinace se mohou měnit velmi rychle.

Cestovní pojištění jako nutnost

Kamkoliv se vydáváme mimo Česko, měli bychom dbát na vhodné cestovní pojištění. Lepší je nepříjemnostem předcházet a šetřit svoji peněženku před velkými a neplánovanými výdaji v zahraničí. Jedním takovým může být onemocnění či zranění. Mnoho z pojišťoven dnes pojistí nejen vás, ale i vašeho čtyřnohého mazlíčka, automobil, ale také i léčebné výlohy spojené s onemocněním covid-19. U pojištění dbejte na dostatečné plnění a zahrnutí všeho, co potřebujete. Plánujete-li se potápět či provozovat rizikové sporty, nezapomeňte se připojistit. Dále je velmi důležité, abyste pojištění nenechávali na poslední chvíli a mohli si vybrat to ideální pro vás, které obsahuje potřebná připojištění a je vhodné pro vaši cílovou destinaci.

Chraňte sebe, ale i své okolí

Kromě pasu či občanského průkazu, cestovního pojištění a dalších nezbytných věcí byste měli myslet i na ochranu vůči onemocnění covid-19. "Na cesty je vhodné si přibalit nákrčník a rukavice CUBEprotect, které jsou ideální ochranou. Vše je vyrobeno z virucidního a baktericidního materiálu, a tak je ochrana nejen na cestách zaručena. Navíc díky tomu i ušetříte, vše je opakovaně nositelné a ochrana je neměnná," doporučuje Miroslav Pigan, ředitel společnosti CUBEprotect. Kromě nákrčníků byste měli dbát i na pravidelné mytí rukou, minimální doteky na obličeji a vyvarování se blízkého kontaktu s jinými osobami.