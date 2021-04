Tři tipy, jak vybrat vhodnou terasu

Terasa je místo, kde si odpočinete, posedíte s přáteli nebo strávíte společné chvíle s rodinou u venkovního grilu. Vzhled terasových prken či dlažby však není to jediné, na co je třeba při její realizaci myslet. Odborník z Hornbachu vás seznámí s různými možnostmi materiálů a poradí se správným umístěním i velikostí terasy.

Výběr správné terasy vyžaduje poctivou přípravu. Rádi byste si vychutnávali ranní kávu na prosluněné terase, nebo spíš oceníte večerní pohodu při západu slunce? Co všechno bude součástí terasy a pro kolik lidí má vlastně být? To jsou jedny z prvních otázek, na které je dobré si odpovědět dřív, než začnete vybírat konkrétní materiál pro svou budoucí terasu.

Správné plánování stanoviště

Před samotnou realizací terasy je důležité si promyslet, na jakou světovou stranu bude terasa situována. "Při umístění terasy směrem na jihozápad si sluneční svit užijete od pozdního dopoledne do večera. Při situování na jih vás čeká nejvíce hodin slunečního svitu, tedy od rána až do pozdního odpoledne. Na terase se severovýchodní polohou si užijete ranní slunce a odpolední stín. K večeru se terasa opět prosluní," radí David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Dalším kritériem, které by mělo při hledání vhodného místa pro terasu hrát velkou roli, je bezprostřední blízkost stromů. "Umístění terasy přímo u stromů není dobré a měli byste se mu vyvarovat. Častěji se tam totiž může hromadit vlhkost," doplňuje David Benda.

Ideální velikost

Pro docílení optimální velikosti terasy je namístě respektovat některá pravidla. Jedním z nich je fakt, že terasa by se neměla oddělovat od zbytku zahrady, opticky se díky tomu zvětší. Druhé pravidlo pro správnou velikost terasy je naplánovat si takový rozměr, který dovolí pohodlně umístit jídelní stůl, gril, slunečník, případně i lehátka, různé dekorace a rostliny. "Standardní velikost terasy pro čtyři až šest lidí by měla být minimálně 20 až 25 m2," upřesňuje David Benda z Hornbachu. Třetím pravidlem je zakomponovat terasu do celkové zahradní architektury, bude tak pěkně ladit.

Přehled materiálů pro stavbu terasy

Finální vzhled terasy nezáleží pouze na vkusu, důležité jsou i vlastnosti jednotlivých materiálů. "Dřevo je přírodní materiál, který zejména na zahradní terasu zkrátka patří. Nevýhodou je však jeho vrtkavá životnost podmíněná náročnější údržbou v podobě každoročního nátěru vrstvou speciálního oleje. Kompromisem mezi dřevem a technickými materiály je WPC, který je na rozdíl od dřeva odolný vůči UV záření, vlhkosti a povětrnostním vlivům. S WPC prkny se pracuje stejně jako se dřevem. Pokud chcete zvolit bezúdržbový materiál, pak vybírejte mezi přírodním kamenem, betonovou či keramickou dlažbou. Veškeré čištění obstará déšť, případně koště. Jejich nevýhodou je při celoplošném lepení riziko odmrznutí či odskočení v případě, že se vám pod dlažbu dostane voda," radí odborník David Benda.

Nezapomeňte na doplňky a příslušenství

Terasou však dílo nekončí. "V letní dny si každý začne uvědomovat nutnost zastínění, které se běžně řeší stavbou pergoly či instalací markýzy. Teplomety a zastřešení dovolí užívat terasu i za horšího počasí. Pokud však budete chtít terasu využívat celoročně, pak se zamyslete nad uzavřením terasy zimní zahradou. Ať už se rozhodnete pro cokoli, bude to znamenat zásah do prostoru terasy, se kterým je potřeba počítat od začátku výstavby. V každém případě nezapomeňte na přívod elektřiny a rozumné je terasu osadit vodovodním kohoutem, samozřejmě nezámrzným, který vám usnadní případný úklid," uzavírá odborník David Benda z Hornbachu.