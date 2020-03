Tvoříme a recyklujeme: miska ze stránek časopisů

V karanténě se každý den musíme vyrovnávat se specifickým režimem, který přinesla současná pandemická situace. Ještě náročnější je ale tento úkol s dětmi. S uzavřením škol a zájmových kroužků musejí rodiče vytvořit pro své ratolesti odpovídající prostředí pro vzdělávání i trávení volného času. Inspirace je naštěstí mnoho.

Kreativní pořad pro děti Šikulové, který vysílá Česká televize, nabízí zábavu pro šikovné ruce. Děti mohou tvořit z pohodlí domova z věcí, které mají zrovna po ruce. Často lze na to jít i ekologicky, na podomácku vyrobenou misku se dají využít recyklovatelné materiály. Podobnou inspiraci nabízí i web Proženy.cz nebo magazín Fler.

Miska ze stránek starých časopisů

K tvoření je potřeba jen několik starých časopisů, lepicí páska, lepidlo na papír, štětec, miska na naředění lepidla a dvě pevné gumičky. Výroba dětem zabere maximálně hodinu a půl, přibližně dalších 24 hodin je nutných pro zaschnutí lepidla.

Z časopisů vytrháme listy a poskládáme je do pruhů. Pruhy skládáme podélně směrem do středu, až budou široké přibližně 1,5 centimetru. Konce slepíme po třech k sobě, aby se navzájem kouskem překrývaly. Tyto spoje následně omotáme kouskem lepicí pásky, aby vznikl jeden dlouhý pruh.

Poté začneme smotávat misku. Pruh tvarujeme do středu misky směrem ven. První pruh smotáme do pevného šneka, takto pokračujeme dál. Konce můžeme pro jistotu přichytit lepicí páskou. Motáme dál a co nejvíce utahujeme. Když je šnek dostatečně velký, zafixujeme konec lepicí páskou.

Výsledného šneka opatrně vytvarujeme do tvaru misky. Výrobek přetřeme lepidlem na papír, které předtím naředíme s vodou. Misku natíráme v několika vrstvách z obou stran, každou vrstvu vždy necháme dostatečně zaschnout.

Alternativní způsoby

Misku ze starých časopisů lze vyrobit různými způsoby. Jednou z dalších možností je výroba pomocí formy. Vzorovou misku obalíme potravinovou fólií či alobalem. Na fólii nanášíme několik vrstev lepidla, které poté necháme zaschnout. Misku polepíme kousky starých časopisů nebo novinového papíru. Stejně jako v předchozím případě výtvor přetřeme vrstvou lepidla. Teprve po zaschnutí vyjmeme formu.

Miska z recyklovaných časopisů je po zaschnutí lepidla pevná a drží svůj tvar. Do lepidla můžeme přimíchat i trochu barvy, aby byl výrobek veselejší.