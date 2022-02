Valentýn po francouzsku. Jaký volí outfit a do jakých vůní se zahalují femme fatale na den zamilovaných?

Francie, a především pak Paříž představují pro mnohé synonymum lásky, romantiky a elegance. Spočítat, kolika žádostem o ruku vytvořila francouzská metropole kulisy, je asi nemožné. Nemálo se jich jistě odehrálo na Valentýna, svátek, kteří jedni zatracují a druzí s radostí oslavují. Patříte-li ke druhé skupině, máme dobrou zprávu - nemusíte totiž chvátat do Paříže, její kouzelnou atmosféru zvládnete vytvořit i doma.

Nejprve se nalaďte na tu správnou notu, neboť pro Francouze je Valentýn tradičním svátkem, který oslavují s velkou chutí. Tento smysl hraje důležitou roli. Pro francouzské muže je poměrně typické, že svým drahým polovičkám uvaří na sv. Valentýna večeři, chybět nesmí kvalitní víno. Francouzská gastronomie patří na světový seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, inspirujte se. Mezi typická jídla patří hovězí po Burgundsku, šneci, cassoulet, gratinované brambory, marinované slávky, lanýže či například žabí stehýnka. Sladkou tečku tradičně představuje créme brûlée nebo soufflé au chocolat.

S francouzskou elegancí

Probuďte v sobě pověstný francouzský šarm, zahalte se do elegantní a smyslné vůně. Francie proslula jako kolébka parfumérů a Francouzská společnost parfumérů přišla jako první v roce 1984 s oficiální klasifikací vůní. Ty se dělí do sedmi základních skupin - citrusy, květinové, fougére, dřevo, ambra, chypre a kůže. Poslední dvě jmenované se ukrývají i v nových parfémovaných vodách Eclat Nuit pro něho a pro ni od Oriflame. Správně zvolená vůně váš večer promění v ještě jiskřivější a smyslnější. Kupříkladu jasmín, král květin, stimuluje pocit harmonie a štěstí a poskytuje afrodiziakální a podmanivé aroma. Květy jasmínu je třeba sbírat těsně před úsvitem, kdy je jejich vůně nejkrásnější a nejsilnější. Afrodiziakální účinky má také vůně pačuli, která se vyznačuje bezpočtem podob v závislosti na ostatních ingrediencích. Zkrátka tak trochu jako žena. Mužné tóny luxusní černé kůže ještě více navodí kouzlo noční Paříže a takový bergamot pomáhá odnést trápení a zbavuje starostí.

I když někomu by možná stačilo odít se pouze do vůně, důležitou roli hraje také oblečení. Styl Francouzek je minimalistický, nadčasový, ale také odvážný. Platí to o oblečení i líčení, v kterém vede přirozenost, s níž kontrastuje červená rtěnka. Pamatujte si však, že nejlepší volba je ta, v které se cítíte pohodlně a sama sebou.

Tajemné kouzlo Paříže u vás doma

Sladké polibky nutně nepotřebují na pozadí Eiffelovu věž, nebo stíny Sacré-Coeur. Kouzelnou atmosféru můžete dotvořit svitem svíček, květinami, romantickou procházkou nebo svou lásku pomyslně uzamknout zavěšením zámečku na balkonovém zábradlí. Doporučujeme vlastní, protože zvyk "uzamykání lásky" a vhození klíčku do Seiny se v Paříži natolik uchytil, že město muselo nechat vyměnit zábradlí na mostě u katedrály Notre-Dame. Původní se pod tíhou zámečků začalo totiž bortit, jinými slovy tolik lásky neuneslo.

Novinka: Parfémová voda Eclat Nuit od Oriflame for Her and for Him

Osvětlená noční Paříž a v ní jen ona a on, vzduch naplněný smyslností a láskou. Přesně takovouto romantickou atmosféru pocítíte pokaždé, když se zahalíte do svůdných tónů nové elegantní vůně Eclat Nuit od Oriflame. Dámská chypre květinová vůně vyzařuje moderní šarm a podtrhne vaši ženskost. Jasmínové srdce doplněné intenzivním akordem neodolatelných bílých květů otevírá dveře smyslnosti a naplňuje vzduch jiskřivou energií. Pařížskou noc oděnou do temného sametu odráží pánská parfémovaná voda, jejíž srdce tvoří tóny černé kůže. Tuto esenci luxusu doplňuje podmanivá vůně rozmarýnu, bergamotu a pelargonie. Prožijte díky novým vůním Eclat Nuit pro něho a pro ni kouzlo pařížské noci, ať už jste kdekoliv. Dokonalé valentýnské duo.