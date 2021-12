Vánoční dárky, které ocení i Ježíšek

Když já nevím, co mám koupit. Tahle věta zazní v adventním čase jistě od mnohých. Abyste letos nemuseli tápat, přinášíme vám inspiraci na tradiční i méně tradiční dárky, kterými své blízké nejen překvapíte, ale především zaručeně potěšíte! Jen pozor, aby si je Ježíšek nenechal.

Kouzelná síla přírodního kolagenu

Krásná pleť bez vrásek, bohaté a zdravé vlasy i pevné a kvalitní nehty. Přírodní, v České republice vyrobený doplněk stravy v instantní formě s mořským kolagenem Natur Collagen Expert Beauty napomáhá přirozené kráse; zpomaluje proces stárnutí pleti, navrací jí pružný a mladistvý vzhled. Svým unikátním složením mírní projevy celulitidy a podporuje kvalitu vlasů i nehtů. Užívá se jeden sáček denně, má příjemnou, malinovou příchuť a krásně voní. Měsíční kúru 30 sáčků zakoupíte za doporučenou cenu 990 korun v lékárnách či na e-shopu NaturProdukt.cz.

Darujte zážitky

Nejlepší nápad je pořídit zážitek, který bude nezapomenutelný. Dárkový voucher portálu AmazingPlaces.cz navíc nechá obdarovanému na výběr, kam se za zážitkem vydá. Univerzální voucher na ubytování umožňuje výběr ze skoro 250 kouzelných míst v Česku. Luxusní provedení voucheru navíc dává dárku skutečně vánoční punc. A pokud nestíháte, žádný problém, voucher lze pořídit i v elektronické podobě na poslední chvíli. Volit můžete z dárkových voucherů různé hodnoty. K dostání na www.amazingplaces.cz.

Váza jako ozdoba interiéru

Pod stromeček můžete darovat i novou ozdobu interiéru. Vybírejte z originálních kousků Studia Malíská - váza Astre jedinečného tvaru zaujme na první pohled. Při otočení o 90stupňů změní proporci ze štíhlé vertikály na širší. Stačí si jen pohrát a pokaždé může být jiná. To naopak váza z kolekce Lea se pyšní čistými a elegantními liniemi, doplněná krásnou květinovou vazbou zútulní každý interiér. Obě vázy jsou vyrobeny z českého porcelánu v Karlových Varech. K dostání na www.originalniporcelan.cz nebo FB studiomaliska.

Pohoda v lázních pro vaše blízké

Nejkrásnější město západních Čech - Mariánské Lázně. Prostředí krásné historické budovy hned u lázeňské kolonády. Odpočinek, klid a třeba i rekonvalescence pro bolavá záda nebo wellness procedury. To vše můžete darovat svým blízkým v podobě voucheru na pobyt v lázeňském resortu Reintenberger Spa Medical. Vybírat můžete poukazy na všechny typy pobytů, které lázeňský resort nabízí. Dokonce můžete zvolit i kategorii pokoje, v němž bude obdarovaný bydlet. K dostání na www.reitenberger.cz.

Dárek, který vžene slzy do očí

Hledáte dárek pro gurmána, pro kterého není nic dostatečně pálivé? Tenhle obří pytel nejpálivějšího sušeného masa mu zaručeně vžene slzy do očí. V dárkovém jutovém pytli je zabaleno celkem 12 druhů sušeného masíčka Indiana, Royal Jerky a Jack Links. Některé pálí jen lehounce, jiné to umí rozpálit pořádně. K zakoupení na www.adrop.cz za 1.745 korun.

Zahradnická vychytávka

S inteligentními pomocníky můžete na zahradě ušetřit čas a spoustu vody, což potěší každého zahradníka. S programovatelným zavlažovacím počítačem for_q provede až osm zavlažování denně. Předtím ho stačí napojit 3/4" přípojkou k vodovodnímu kohoutku. Podle potřeby je možné řídit až čtyři různé výstupy. K tomuto chytrému přístroji s LCD displejem lze také připojit senzor deště nebo vlhkosti půdy. Zahrada tak dostane přesně tolik vláhy, a tak často, jak to opravdu vyžaduje. Záruka 10 let. K dostání v projektových marketech Hornbach za 799 korun nebo na www.hornbach.cz.

Vlastnoručně vyrobený zápisník v kůži

Máte ve svém okolí milovníka ručně psaných poznámek? Někoho, kdo se neobejde bez bločků, sešitů a zápisníků? Potěšte ho kreativní sadou KutilBox na výrobu koženého zápisníku. Během chvilky si z připravených komponentů vyrobí kožený zápisník, který nikdo jiný nemá. Protože jak už to u ruční práce bývá, co kus, to originál. Poznámky, nápady a vize se budou zapisovat jedna báseň. KutilBox na výrobu koženého zápisníku je k dostání na www.adrop.cz za 1.699 korun.

Pohodlí pro pejsky

Udělejte pro zdraví svých čtyřnohých miláčků ještě něco navíc, a dopřejte jim kvalitní odpočinek na ortopedické matraci. Stylový pelíšek o velikosti 70x100 cm ze 100 % polyesteru si určitě zamilují. V modrém, růžovém či hnědém provedení jej seženete v Hornbachu nebo na www.hornbach.cz za 1.050 korun.