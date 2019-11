Vánoční ozdoby ze skleněných perlí vznikají v Českém středohoří

Tradiční vánoční ozdoby ze skleněných perliček a trubiček tvoří v Českém středohoří vysokoškolský pedagog Jaroslav Prášil. Inspiraci pro tvary hledá v původních ozdobách z počátku minulého století. Své umění předvádí veřejnosti ve skanzenu v Zubrnicích, kde se letošní ukázka vánočních zvyků uskuteční 7. a 8. prosince.

K ozdobám na stromeček se umělec dostal jako student. Nejprve využíval přírodní materiály, jako je sláma. "Když takové výtvory uschnou, je to takové smutné, no a pak jsem se dostal k perličkám," řekl Prášil, který vánoční ozdoby tvoří většinou v parném létě. "Když je takové vedro, že se nedá venku dělat, sednu do chalupy a vymýšlím," uvedl.

Každá ozdoba je originál. Část je podobná těm, které ještě dnes nacházejí lidé ve skříních po svých prababičkách, jiné jsou autorskými díly. Materiál na výrobu pořizuje Prášil ve sklárně v Poniklé na Semilsku, kde je tradice výroby foukaných perlí dlouhá přes 100 let. Zásobován je také přáteli, kteří o jeho koníčku vědí, a přinášejí mu poklady v podobě historických ozdob z bleších trhů či od popelnic.

Čas strávený nad jednou ozdobou nelze podle Prášila přesně určit. "Někdy je to jednoduché, jindy se nad tím trápím. Snažím se dělat původní řemeslo. Nákresy většinou nepoužívám, nejlepší je si to vyzkoušet," řekl. Při výrobě se podle něj musí dávat pozor při řezání, utahování a také na to, že materiál je křehký.

Své výrobky nabízí na vánočním jarmarku v Zubrnicích. "Je to proto, aby se mi vrátily náklady na pořízení materiálu, a často to lidem udělá radost, zvláště starší vzpomínají na podobné ozdoby, které si pamatují z dětství," uvedl Prášil, jenž za více než 50 let vytvořil desítky ozdob