Včelí lékárna má na skladě nejen med

Že je med zdravý, víme už od našich babiček, které na čaj s medem a citronem nedaly dopustit. Nejen že jde o zdravější variantu cukru, ale také obsahuje léčivé látky prospěšné lidskému tělu. Pilné včelky toho ale umí mnohem více než jenom med a všechny jejich výrobky mají skoro až kouzelné vlastnosti.

Kdo čaj s medem pije, nestůně a dlouho žije

V medu najdete snad úplně všechno: bílkoviny, vlákninu, cukry, ale i minerály a vitaminy - kdo by byl řekl, že je třeba dobrým zdrojem vitaminu C. Jeho konzumace tak posiluje imunitu, a je tedy jak skvělou přírodní prevencí v podzimním sychravém počasí, tak pomocníkem při zotavování se po nemoci. Díky obsahu draslíku pomáhá proti chřipce, snižuje horečku a napomáhá vykašlávání, železo zase zlepšuje krvetvorbu. Ideální je ho podávat v teplém čaji nebo mléce, ale můžete si jej dát i jen tak na lžičce - před spaním pomůže snáz vplout do říše snů. Skvěle se hodí i pro děti - zaměřte se ale na med květový, jenž je díky vyššímu obsahu cukru stravitelnější, a dejte pozor, aby byl kvalitní. "V našem včelařství věnujeme výrobě květového medu důkladnou péči, med z vlastní včelí farmy vlastnoručně stáčíme, kontrolujeme a zpracováváme. Křivoklátské louky, ze kterých med pochází, si udržely výjimečnou pestrost bylin, jež je jinde mnohdy vzácností," říká Vendula Holibková z rodinné firmy Česká včela.

Medově jemná pleť i alkoholové pokušení

Jistě jste si všimli, že se med často objevuje v různých kosmetických výrobcích. Má to svůj důvod - na kůži působí hydratačně, pokožku nejen vyčistí, ale také vyživí, a díky tomu zpomaluje její stárnutí. Kromě pleťových masek a krémů dobře funguje i ve spojení s éterickými oleji, které v sobě umí rozpustit. Přidejte 8-10 kapek oblíbeného oleje do 1-2 lžic medu a pořádně promíchejte. Směs můžete využít k relaxační masáži nebo přidat do koupele. A pokud chcete během odpočinku podpořit medové účinky i zevnitř, sáhněte po lahvi Zlaté Křivoklátské od České včely. "Specifikem Křivoklátské medoviny je její příprava kvašením za studena. Při výrobním procesu nedochází k žádnému tepelnému zpracování, což je důvodem, proč jsou v této medovině zachovány všechny organismu prospěšné látky, které med nabízí," ujišťuje Vendula Holibková.

Včelí dezinfekce

Když se do úlu dostane jakýkoliv zdroj nákazy, včely neváhají a obalí ho propolisem - unikátní směsí pryskyřice, včelího vosku, balzámů a éterických olejů. Propolis díky svým dezinfekčním účinkům zničí veškeré bakterie i mikroorganismy a úl zůstane čistý. Tohoto účinku využívají i lidé: propolis umí léčit jak akné, afty a drobné kožní ranky, tak i nachlazení a chřipku, a navíc stejně jako med pomáhá posilovat imunitu. V lékárně ho seženete v podobě masti, tinkturu si můžete vyrobit i doma: potřebujete nadrobený propolis, alespoň 60% líh a jemné síto. Použít se dá stejně jako mastička na drobná poranění a popáleniny, nebo ji můžete zředěnou kloktat.

Výživná potrava po včely i lidi

Věděli jste, že můžete konzumovat i včelí pyl? Je to tak, tzv. perga neboli včelí chléb je pyl zpracovaný do pláství a lze přidávat do jídla, třeba do snídaně, nebo jíst samostatně. Doporučovaná denní dávka jsou 1-3 lžičky pylu. Stejně jako všechny včelí výrobky podporuje imunitu a vitalitu, navíc ale zlepšuje všechny metabolické funkce těla a pomáhá i hormonálnímu systému u žen. Druhým typem včelí potravy je mateří kašička. Jak už název napovídá, je to výživná látka pro včelí matku, která jí zajišťuje dlouhověkost a velkou odolnost. Pro nás má význam především v kosmetice, koupit ji můžete ale i samostatně nebo jako doplněk stravy v podobě tabletek. Hodí se pro podpoření imunity po operacích nebo ve stáří, celkově ale tělu pomáhá bojovat s jakoukoliv nemocí a působí blahodárně i na psychiku.