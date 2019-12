Ve Skotsku budou dražit největší sbírku whisky

Skotská aukční síň Whisky Auctioneer bude příští rok v únoru a dubnu dražit největší soukromou sbírku whisek, která čítá téměř 4000 lahví. Informoval o tom v pondělí server BBC s odvoláním na organizátory aukce. Podle nich jde o největší soukromou sbírku whisek, která jde do veřejné aukce. Celkem by se mohla tato pozůstalost po americkém magnátovi prodat až za osm milionů liber (asi 240 milionů korun).

Ojedinělá sbírka, jejíž majitel Richard Gooding zemřel v roce 2014, zahrnuje vzácné kusy, jako například skotskou whisky The Macallan 1926. Lahev s touto whiskou se letos v říjnu prodala v aukční síni Sotheby's za 1,5 milionu liber (asi 45 milionů korun). Dalšími vzácnými kousky jsou 50letá skotská whisky z palírny Springbank, která by se mohla prodat až za 220 tisíc liber (asi 6,6 milionu korun), či půlstoletá kolekce The Macallan Lalique Six Pillars s odhadní cenou 100 tisíc liber (tři miliony korun).

"Shromažďování skotské whisky bylo jednou z největších Richardových vášní, kterou provozoval přes dvacet let," citoval server BBC Goodingovu manželku Nancy. Podle ní byl její muž na sbírku velmi pyšný a ukazoval ji přátelům. Měl ji vystavenou ve svém rodinném domě v Coloradu, který byl pro tento účel speciálně upraven.

Aukce sbírky více než 3900 lahví, které zahrnují kromě skotské whisky i různé značky americké, irské či japonské whisky, se uskuteční od 7. do 17. února a od 10. do 20. dubna 2020. Podle zakladatele síně Whisky Auctioneer Iaina McClunea půjde o "bezprecedentní" akci co do počtu kusů i jejich hodnoty.

Nejcennějí sbírku whisek má ale v současnosti vietnamský podnikatel Viet Nguyen Dinh Tuan, jehož sbírka zahrnuje 535 lahví skotské a japonské whisky. Jak informoval server BBC minulý měsíc, odhadli odborníci na oceňování whisky ze spolku Rare Whisky 101 (RW101) jejich dražební cenu téměř na 10,8 milionu liber (asi 327 milionů korun). Rekord pak potvrdila i Guinnessova kniha rekordů. Viet sbírá lahve vzácné whisky více než 20 let a předpokládá, že bude svou kolekci dál rozšiřovat.