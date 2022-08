Venkovní stínění terasy a balkonu.

Posekaný trávník, osvěžující bazén a pohodlný zahradní nábytek - taková je ideální představa dokonalého léta. Pokud si chcete užít horké dny na zahradě dosytosti, je nutné chránit se před slunečnými paprsky. Vybírat lze rovnou z několika variant. Specialista z Hornbachu radí, která je nejlepší.

Sluníčko nám sice pomáhá zajistit dobrou náladu a psychickou pohodu, ale před nežádoucími účinky nadměrného slunění je nutné se účinně chránit. K vylepšení vnějších prostor a zabezpečení maximální ochrany před ostrými paprsky slunce existuje hned několik možností.

Řešení pro terasu

Terasa potřebuje stínicí prvek, jenž umožní relaxovat venku během slunečného počasí. "Venkovní stínění neposkytuje jen úkryt před sluncem, ale v případě nepřiznivého počasí ochrání prostor před větrem i deštěm, a zároveň před nechtěnými pohledy sousedů," vysvětluje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach. Jak vybrat vhodné stínění?

Starý dobrý slunečník

Pokud vyžadujete mobilitu venkovního stínění, je pro vás ideální volbou slunečník. "Dle aktuální potřeby jej snadno přemístíte a při nepřízni počasí rychle uskladníte. Slunečníky se odlišují velikostí, konstrukcí, tvarem i umístněním stínicí clony. Lze jej pořídit s tyčí uprostřed či na straně - takzvaný lampový. Vybírejte jej podle prostoru, pro nějž je určený," radí specialista.

Trendy zahradní pergoly

Pergoly jsou moderním, a především funkčním řešením k ochraně terasy před sluncem a deštěm. Jde o pevný samostatný prvek, nejčastěji s hliníkovou nebo dřevěnou konstrukcí. Zastřešení je obvykle ze skla nebo polykarbonátu. V současnosti roste obliba bioklimatických pergol s naklopitelnými lamelami. "Pergolu si můžete postavit buď svépomocí, nebo zakoupit montovanou. Když se rozhodnete pro dřevěnou pergolu, bude potřebovat pravidelnou péči. Vybírejte konstrukci z tvrdého dřeva - je odolnější a méně náchylné na houby a plísně. Pergoly se obvykle vyrábějí z měkkých dřevin, ale investice do vyšší odolnosti a delší životnosti tvrdého dřeva se vyplatí. Pokud na pravidelnou údržbu nechcete myslet, ideální volbou je prakticky bezúdržbová hliníková pergola," tvrdí David Benda.

Markýzy

Tradiční ochranou před sluncem jsou už roky prověřené markýzy. Díky jednoduché údržbě, rychlé instalaci a široké paletě sortimentu se pořád těší oblibě. Na výběr jsou různé modely, systémy upevnění či ovládání a variabilita šířky od 2 do 4 metrů, s délkou vysunutí až 3 metry. "Vyrábějí se nejen kazetové, kloubové, pouzdrové a balkonové varianty, ale také upínací nebo s padacími rameny. Kromě konstrukčního typu lze volit i způsob ovládání - manuální či elektronický. Výhodou markýz je snadné připevnění k nosné zdi domu," upozorňuje odborník z Hornbachu. Při výběru markýzy je nutné zvážit kvalitu materiálů, uložení látky, impregnaci a trvanlivost. Nejžádanější jsou kazetové markýzy, při nichž je látka srolovaná do schránky a tím chráněna před vlivem počasí. Impregnace látky sice zaručí její vodotěsnost, ale během deštivých dnů ji musíte stáhnout zpět do úložné kazety.

Sluneční plachty

Sluneční plachty jsou v posledních letech mimořádně trendy. Chrání před škodlivým UV zářením a působí velice elegantně. Jde ale o řešení, jež má své limity. Trojúhelníkové plachty nedovedou vždy ochránit celou terasu a často nejsou odolné vůči dešti. K dispozici jsou ale i vodotěsné materiály, které ochrání i před bouřkou.

Co s balkonem?

Zejména balkony a lodžie orientované na jih jsou náchylné na přehřátí. Pokud chcete horku v interiéru předejít, pořiďte si markýzu, roletový systém nebo balkonové clony.

Nejlepší způsob, jak chránit balkon před teplem i deštěm a větrem, je pomocí markýzy. Jsou však vhodné jen pro dostatečně velké balkony. "Balkonové markýzy disponují sklopným ramenem a při montáži nemusíte vrtat do zdi. Její instalace sice není náročná, ale tato investice se vyplatí pouze u velkých balkonů," hovoří specialista.

Roletový systém oceníte hlavně na malých balkonech. Obvykle se jedná o konstrukci namontovanou od stropu po zábradlí. Rolety jsou vyrobeny převážné z průhlednějších materiálů, aby nezabraňovaly průniku světla do interiéru, ale nežádoucí teplotu dostatečně odfiltrují. Lze je ručně nebo automaticky vytahovat a spouštět dle potřeby.

Balkonové clony jsou speciálně určeny pro balkony a jsou přizpůsobitelné pohybu slunce. "Dají se otáčet o 360°, nastavit výšku clony, naklonit ji či posunout do strany. Balkonové clony jsou díky mnohým funkcím vhodné i na terasu," dodává David Benda.