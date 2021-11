Voňavý zázrak z Karibiku: Aloe vera pohladí tělo i duši

Elixír mládí, který používala už Kleopatra. Zdroj vitaminů a antioxidantů, který pomáhá regeneraci těla i duše. Vonící balzám, který vdechne pokožce sametovou hebkost. Zní to jako zázrak? Nikoli, je to aloe vera, proslulá léčivka, známá svými účinky tisíce let po celém světě a využívaná hojně v kosmetice i jako superpotravina. Jedna z nejkvalitnějších rostlin aloe se pěstuje a zpracovává v rajském Karibiku a její účinky si teď mohou užívat i čeští spotřebitelé.

Ostrov Curacao nejlépe vystihuje přívlastek "pohádkový". Průzračné moře mnoha tyrkysových odstínů omývá čisté písečné pláže v lagunách, svěží tropickou zeleň střídají sušší oblasti se spoustou obřích kaktusů, po celém ostrově je rozeseta malebná holandská koloniální architektura, odevšad dýchá karibská pestrost a exotika - a uprostřed tohoto ráje vyrůstá na přísně kontrolovaných plantážích nejkvalitnější aloe vera. A tady také začíná příběh, na jehož konci jsou organické přípravky z aloe dostupné i českým zákazníkům.

Potěcha těla, duše a smyslů



Manželé Chundelovi z Kladna byli v roce 2013 na Curacau na dovolené. Zázračná rostlina jim zde ihned učarovala svým příběhem, který se s ní pojí, a hlavně množstvím přípravků, které z ní lze vyrobit pro potěchu těla, duše a téměř všech smyslů. "Ze všech druhů aloe, které znaly, označovaly starověké civilizace pouze jedinou jako "vera" čili pravou. Využívala ji indická, čínská i arabská medicína," vysvětluje Ondřej Chundela a dodává: "Dnes se tento vyvolený druh nazývá také Aloe barbadensis, což může naznačovat, že přestože aloe roste na několika kontinentech, nejlépe se jí daří právě na Barbadosu a dalších karibských ostrovech. Nachází uplatnění v kosmetice ve formě čisticích či výživných emulzí, masek a krémů. Pro vnitřní užití, tedy pro podporu trávení, doplnění vitaminů a detoxikace organismu, se zpracovávají hlavně šťávy a džusy na doplňky stravy." Čím déle se o aloe zajímali, tím více byli z jejich účinků nadšeni: aloe pomáhá bojovat proti stárnutí díky polysacharidům a glycidům, zbavuje kůži odumřelých buněk pomocí enzymů, pomáhá regenerovat buňky a urychluje tvorbu kolagenu, má adstringentní účinky, vyživuje a hydratuje. Současně napomáhá správné funkci střev a dobrému trávení, doplňuje vitaminy A, B, C, E i kyselinu listovou a působí jako přírodní dezinfekce. Aloe zkrátka vrchovatě splňuje to, co si dnes spojujeme s pojmem superpotravina. Jako u všech ceněných produktů přírody se však kolem aloe vyrojila spousta zpracovatelů, kteří ne vždy hledí na zachování a využití stovek jejích bioaktivních látek.

Karibské plantáže a vlastní manufaktura

Český pár se proto intenzivně zajímal o způsoby, jakými se aloe zpracovává a v čem se jednotlivé technologie liší. Typickou nejčastější metodou je bohužel výroba ze sušené aloe. "Světové velké plantáže produkují prášek, získaný z vnitřní strany listu rostlin. Vzniká

zahřátím tzv. aloe gelu až na 150 stupňů, tak aby se odstranily veškeré tekutiny. Tímto procesem se bohužel ztrácí celá řada vitaminů a minerálů," vysvětluje Ondřej Chundela. Kosmetické velkotovárny pak prášek mísí s vodou, oleji a tuky, a tak vzniká běžná produkce aloe kosmetiky a potravin. Manželé s potěšením objevili, že v Karibiku pěstují a zpracovávají aloe na jednom místě s filozofií "z rostliny do lahvičky". Plantáž i manufaktura jsou vedle sebe, což umožňuje rovnou zpracovávat za studena lisovaný gel z ručně sklízených listů aloe. Výsledné produkty jsou pak daleko koncentrovanější, čistší, silnější a účinnější. Navíc celá výroba jede na solární energii. Proč taky ne, slunce je v Karibiku dost. "Postupně nám stále více imponoval přístup firmy Ecocity Projects a nizozemské kosmetické značky BioClin. Když jsme poznali jejich společný projekt značky Curaloe pro produkty přírodní kosmetiky a doplňků stravy na bázi vysoké koncentrace aloe vera, úplně jsme se nadchli. Vyvrcholilo to dohodou o exkluzivním zastupování pro český a slovenský trh." Dnes dovážejí Chundelovi do Česka na tisíce produktů této značky z ekologických plantáží ostrova Curacao. "Chtěli bychom nabídnout lidem v Česku a na Slovensku opravdu výjimečnou kvalitu. Nyní mají možnost poznat opravdovou sílu čerstvé aloe v té nejkvalitnější podobě," říkají. Produkty Curaloe lze zakoupit na stejnojmenném e-shopu, kde najdou zájemci také další informace o aloe, jejich účincích i správném užívání i o ekologickém způsobu jejího pěstování a zpracování.

