Vše, co potřebujete vědět o venkovní kuchyni

Pokud vás baví vaření, máte zahradu a rádi trávíte volný čas venku, určitě oceníte stolování v exteriéru. Jestli chcete kulinářské zážitky na zahradě posunout na vyšší úroveň, pak je venkovní kuchyň tou správnou volbou. Odborník z Hornbachu poradí, jak na to.

Zahradním kuchyním se začala věnovat větší pozornost až během posledních let, ale téměř okamžitě získaly obrovské množství fanoušků. Ať už rádi grilujete, milujete pizzu právě vyndanou z pece, nebo jen potřebujete více prostoru v kuchyni, vaření venku je pro vás to pravé. V případě, že toužíte po zahradní kuchyni, při čtení následujících řádků se dozvíte, na co všechno byste měli myslet při jejím zařizování.

Vhodné umístnění a rozložení

U výběru správného místa je důležité myslet na dostatek prostoru a povětrnostní podmínky. Stejně jako kuchyň v interiéru vyžaduje i venkovní kuchyň funkční design, jenž zajistí pohodlné vaření. "Vyhněte se umístnění kuchyně u zdí domu, jinak vám hosté uvidí pouze záda a vy se během vaření nebudete cítit jako součást zahradní party. Dbejte na dostatek prostoru pro přípravu jídla, servírování, skladování, ale i úklid. V ideálním případě je exteriérová kuchyň v blízkosti té interiérové, aby se umožnilo jejich plynulé propojení," radí David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Výběr správných materiálů

Vzhledem k rostoucí popularitě venkovních obytných prostor se mnozí snaží sladit jejich barvu a design s interiérem, jiní si naopak chtějí vytvořit jedinečný obytný prostor. Kreativitě se meze nekladou. Zahradní kuchyň by měla být situovaná pod přístřeškem, jenž ji umožní využívat i v případě nepřízně počasí. Dobrý přístřešek nestačí, ke stavbě je potřeba odolnějších materiálů než u interiérové kuchyně. Nejvhodnějšími materiály jsou cihla, dlažba a přírodní kámen - jsou odolné jak vůči přírodním živlům i vysokým teplotám ohniště a grilu. "Do venkovní kuchyně je vhodný jakýkoli málo porézní materiál. Hledejte materiály odolné vůči vodě, korozi a mastnotě. Čím snáze se bude vaše kuchyň udržovat, tím více času v ní budete chtít trávit," hovoří specialista.

Promyšlené a praktické zařízení

Zařízení vybírejte z materiálů určených pro venkovní použití. Oceníte funkční skřínky z nerezavějící ocele, do nichž umístíte spotřebiče, nádobí a vše potřebné. Jejich speciální nátěr snižuje korozi a zabarvení způsobené vysokými teplotami. Neoddělitelnou součástí je pracovní deska, která by měla být dostatečně velká. "Spotřebiče zvyšují hodnotu exteriérových kuchyní. Různé typy grilů či pece na pizzu podporují kreativitu každého kuchaře. Mimořádně praktické jsou i zahradní dřezy s přívodem vody a odvodem odpadní vody," vysvětluje David Benda.

Pro večerní zábavu

Zahradní oslavy se mnohdy protáhnou až do pozdního večera, proto je nutné myslet rovněž na osvětlení. Zóny na přípravu jídla, vaření a konzumaci by měly být dostatečně osvětleny. "Zvažte také pracovní osvětlení kolem pultů. Instalace světel zvyšuje funkčnost celého prostoru a pomůže i designu. Zajímavým tipem je využití stropního osvětlení s ventilátory, jež plní dvojitou funkci. Během horkého dne lze zapnout pouze ventilátory, a zlepšit tak proudění vzduchu, což ocení zejména domácí šéfkuchař," dodává odborník z Hornbachu. Pro doladění atmosféry nebo zlepšení orientace ve tmě se nejvíce používají sloupková svítidla, bodové spoty a reflektory či světla na solární energii.

Bez posezení to nejde

V současnosti vládnou především nižší typy sezení a zahradní obývací sety. Trendy jsou nižší stoly, na které lze položit nápoje a talíře. V blízkosti varných pracovních prostor umístěte pult s barovými židlemi pro neformální setkání. Pokud máte možnost, nebojte se vytvořit vícero prostor k jezení, pití či relaxu.