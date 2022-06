Vstříc letním dobrodružstvím aneb křížem krážem karavanem

Stále více z nás rádo vyráží na dovolenou po vlastní ose. V České republice má kempování v různých podobách dlouhou tradici, kterou po mírném útlumu opět nastartovala doba covidová. V té se zvýšenému zájmu začalo těšit hlavně cestování karavanem. A trend stále přetrvává, neboť jakmile jednou propadnete kouzlu karavaningu, těžko se budete vracet do přeplněných hotelů. Tato forma cestování představuje především velkou svobodu, stačí jen dodržovat tzv. Etický kodex kempaře.

Tam za vodou v karavanu

Milujete-li vodu a vodní sporty, pak není nic jednoduššího než skočit do bytu na kolečkách a vyrazit do kempu v blízkosti některé z vodních nádrží. K těm nejoblíbenějším určitě patří Lipno, Máchovo jezero či novomlýnské nádrže. Na Heurece najdete nejen inspiraci, jaké vodní sporty jsou zrovna v kurzu, ale hlavně vybavení, které k jejich provozování potřebujete. Například obliba paddleboardingu neustále narůstá a s tím roste i nabídka paddleboardů. Abyste se v ní neutopili, nákupní rádce vám podává záchrannou vestu v podobě tipů, jak si vybrat ten pravý paddleboard pro vás.

V obytňáku za vínem

Dobré víno a také jídlo, mnoho architektonických skvostů a krásná krajina, to vše vás čeká na jižní Moravě. Byla by škoda zůstávat jen na jednom místě, proto si přes den přejeďte na jiné parkovací stání a poznávejte krásy a památky tohoto kraje. Ideálně na kole, protože zde najdete hustou síť vinařských cyklostezek. Kolo pak večer zaparkujte do svého karavanu a vydejte se degustovat místní vynikající vína a další speciality.

Cyklotoulky s vlastním bydlením

Když už byla řeč o cyklostezkách, není nic jednoduššího, než naložit kola či stále oblíbenější koloběžky a vyrazit směr cyklisticky přívětivý kraj. V České republice těch opravdu dobrých cyklostezek najdete spousty, ať už zmíněné jihomoravské, nebo třeba v Libereckém a Ústeckém kraji, kde si výlet můžete natáhnout až do Německa. Zajet si do zahraničí ale můžete i rovnou, takové Holandsko je pro cyklisty ráj. Kola je při cestování ideální upevnit na speciální nosiče. Různé typy naleznete na nákupním rádci Heureka, kde je připravena i zvláštní kategorie pro nosiče kol na karavany, v níž si dále filtrujete na základě různých parametrů, co potřebujete.

Karavanem Evropou

Procestovat Evropu po vlastní ose, a navíc velmi komfortně, je sen, který se vám díky obytnému vozu může splnit. Je to takový byt na kolečkách, kde naleznete veškeré pohodlí a vybavení, můžete si s sebou vzít, cokoliv potřebujete, a není nutné se ohlížet na hmotnost kufru. Cestovat s vámi mohou i vaši domácí mazlíčci či sportovní vybavení.

Z deníčku zkušeného karavanisty

Ti, kteří propadli kouzlu karavanů již dávno, doporučují, že je rozhodně dobré si pořídit velkoobjemové kanystry - a to pro případ, když nebudete poblíž kempu, ať máte pořádnou zásobu. Praktické jsou ty s kohoutkem. Rozhodně využijete také prodlužovačku, klíny pod kola a vyrovnávací nájezdy. Pro opravdovou pohodu přidejte i kempingový nábytek či předstan a melaminové nádobí. No a vše ostatní je jen na vás, protože do svého pojízdného bydlení si můžete vzít opravdu téměř cokoliv.