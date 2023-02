Vychytávky do auta pro ženy: konec vysypanému nákupu v kufru a hledání parkovacího místa

Většinou jsou to primárně muži, kteří se rádi chlubí novým vozem, nadupaným motorem a nablýskaným interiérem. Tolik oblíbený "doplněk" na čtyřech kolech si ovšem stále častěji pořizují ženy. A při výběru automobilu si v první řadě potrpí na bezpečnost! A i přesto, že už dávno neplatí fakt, že je na autech zajímá pouze barva, je pro ně design stále důležitý. Vždyť pro některé je vůz druhým domovem, kanceláří nebo i postelí. Tak se pojďme podívat, jak si auto můžete díky nejrůznějším vychytávkám ještě více zdokonalit!

Telefon pod kontrolou

Dnešní doba je jednoduše zrychlená a určitě se vám za volantem stane, že někdo zavolá, že si budete chtít pustit hudbu nebo si zapnout navigaci. Pak by vám v autě neměl chybět držák na telefon, u kterého je možností opravdu spousta - držák na palubní desku, do mřížky ventilace, na sklo s přísavkou nebo třeba i magnetický. Při výběru je hlavně důležité odvíjet se od konkrétního typu vozu a od vašeho maximálního komfortu. Telefon by vás během jízdy neměl rozptylovat a neměl by ubírat vaši pozornost - na to myslete, až budete držák umisťovat!

Chytré aplikace usnadňující řízení

U telefonu ještě chvíli zůstaneme, protože někdy jsou nejlepšími vychytávkami ty, které nejsou na první pohled vidět. Řeč je o chytrých aplikacích do mobilu, které vám dokonale usnadní jakoukoliv jízdu autem. Ušetřit si zdlouhavé hledání parkovacího místa ve věčně přeplněném centru si můžete například pomocí aplikace Zaparkuj. Zvolíte si datum a čas a rezervujete si místo kdekoliv za rohem nebo na druhé straně republiky. V krizových situacích, jako jsou nehody, vám pomůže Záchranka, která mnohdy skutečně dokáže zachránit život. Automaticky pošle přesnou lokaci, díky čemuž nemusíte operátorovi složitě vysvětlovat, kde vás sanitka najde.

Pokud patříte k příznivcům elektromobilů a takový vůz vlastníte, bude se vám hodit aplikace Plugshare. V ní najdete přes 440 tisíc nabíjecích stanic po celém světě, včetně fotek, recenzí a řidičských tipů. Jedná se o největší světovou komunitu řidičů elektrických vozů. Řidiči mohou filtrovat mapu PlugShare podle typu zástrčky, stejně jako podle rychlosti nabíjení, včetně úrovně 1 nebo úrovně 2.

Do servisu bez obav

Společnost ClickMechanic prováděla ve Velké Británii průzkum, jak jsou na tom ženy s návštěvou autoservisů, a výsledky hovoří jasně! Ženy v servisech zaplatí až o 30 % více, než kdyby se stejným problémem přijel muž. Nejčastější odpovědí bylo, že když přijede do servisu žena, mechanici si dovolí opravit více věcí, než kdyby s vozem přijel muž, protože předpokládají, že tomu tolik nerozumí. I kvůli tomu mnohdy panuje obava žen servis navštívit. Proti tomu se snaží bojovat leasingové společnosti, které nabízejí službu objednání se do servisu skrze aplikaci. "V podstatě se jedná o pár kliknutí, skrze které se lze objednat jak na servis auta po zimě, tak i třeba výměnu pneumatik. Zkontrolují vám všechny důležité věci, jako je osvětlení, chladicí kapalina a podobně, a vy se nebudete muset o nic dalšího starat," vysvětluje Monika Zídková z Arvalu, který administrativu klientům ulehčuje skrze aplikaci My Arval Mobile. Cenu máte zároveň v rámci služby, tudíž se nemusíte obávat nadsazené částky za servis.

Pořádek dělá přátele

Ve většině případů si právě ženy potrpí na uklizený a voňavý vůz. Pokud tedy máte ráda pořádek a věci na svém místě, budou organizéry do auta přesně pro vás! O to víc v případě častých cest s dětmi - to se opravdu vyplatí být připraven a neponechat nic náhodě! Oblíbení plyšáci, malé svačinky, omalovánky nebo pastelky budou mít konečně své místo. Výhodou navíc je, že uspořádané věci v organizéru můžete snadno přenést.

Síťka nejenom na nákup

Mít věci pod kontrolou je dobré i v kufru! Znáte ten pocit, když se vám vysype nákup a lítají vám věci sem a tam? Ideálním řešením je praktická síťka do auta. Uložit do ní můžete téměř cokoliv - nákup, sportovní náčiní, věci na pláž a spoustu dalších věcí, které si rovnou odnesete pohodlně domů.

Pohodlí především

Pokud jste zvyklé vyrážet v autě na delší vzdálenosti a trávíte v něm více času, potom doporučujeme pořídit si bederní opěrku, která uleví vašim zádům! Přizpůsobí se totiž obrysům zad, kloubům a svalům a vy se tak budete moci plně věnovat řízení. Na dlouhé cesty se určitě vyplatí i krční polštářek, který ocení především váš spolujezdec, ale třeba i vy, pokud zrovna nebudete sedět za volantem. Vyhnete se neustálému klimbání hlavy po skle okénka... Určitě víte, o čem mluvíme, tak si konečně dopřejte pořádný spánek na cestách, když zrovna nemusíte řídit.

A my vám přejeme šťastnou cestu se kteroukoliv vychytávkou!