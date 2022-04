Vychytávky moderního zahrádkáře

Zahrada může mít tisíce podob a záleží pouze na vás, jakou jí vdechnete. Mít alespoň malý zelený koutek třeba na balkoně touží stále více lidí. Část jich považuje vrtání se v hlíně za relaxaci, pro jiné je zahrádkaření celoživotní hobby. Důvody mohou být i ryze praktické, neboť je levnější vypěstovat si vlastní zeleninu. Nezáleží však na tom, k jaké skupině patříte, moderní vychytávky šetřící čas a dřinu určitě oceníte.

Moderní zahrádkář si chce svou zahradu především užívat, a ne být jejím otrokem. Prim tedy u něj hrají technologie a chytrá řešení. Kdo si teď představí všudypřítomný trávník a robotickou sekačku, která se sama postará o dokonalý sestřih, tak má jistě také pravdu, ale jen u tohoto zůstat nemusí. Moderní zahrada může být velmi rozmanitá a kombinovat v sobě prvky estetické i užitkové.

Šikovní pomocníci

Práce je na zahradě po celý rok víc než dost, tu je potřeba zastřihnout plot, stromy si zaslouží prořezat, aby lépe plodily nebo kolem keřů, kam se sekačka nedostane, je třeba využít strunový vyžínač. Takto bychom mohli pokračovat dál. A jelikož každá činnost si vyžaduje speciální náčiní, ale naše úložné prostory nejsou nafukovací, přichází na scénu chytré řešení. To je k dostání v podobě multifunkčního systému, kde stačí jedna násada, kterou dle potřeby přicvaknete k aktuálně potřebnému nástavci. Hybridní ruční nářadí E-multi-starTM od WOLF-Garten k takovým chytrým pomocníkům patří. Nová akumulátorová násada z hliníku váží pouhých 1000 gramů včetně akumulátoru, takže manipulace s nářadím je opravdu snadná. K plnému nabití baterie stačí okolo 60 minut, nemusíte se tedy bát, že by vám práce stála. Pokud zrovna nabíjíte, můžete třeba sázet, a pak opět pokračovat s jiným nástavcem.

Efektivní zalévání

Zalévat malou zahrádku se dá docela pohodlně i s konví v ruce, u velké už to taková legrace není, tam je i hadice pro zlost, stačí, když se zamotá. Automatické zavlažovací systémy vyřeší problém za vás. Kromě toho, že rovnoměrně zalijí celou zahradu, pohodlně si nastavíte i intervaly, ve kterých se tak bude dít, ideálně v době, kdy nesvítí slunce, aby se voda neodpařila. Šikovná je tzv. kapková závlaha. Nejrůznější zavlažovače se dají sehnat i do květináčů, takže i ti, kteří občas zapomenou se nemusí obávat, že jim květiny či drobná úroda uschnou. Dalším mazaným řešením jsou samozavlažovací nádoby, které vaše rostliny nenechají žíznit. Voda je vzácný prvek, proto bychom s ní podle toho měli zacházet. Rostlinám nejlépe prospěje dešťovka, kterou zachytíte v šikovně rozmístěných nádržích.

Šetřete klouby

Zahradní práce jsou docela dřina, i obyčejné pletí záhonů půjde lépe, když se nebudete muset tolik ohýbat. Stále populárnější vyvýšené záhony vám vyřeší ještě další problém, a tím jsou slimáci. I když i sem se mohou dostat, rozhodně to nebude v takové míře, a vaše úroda tak zůstane v bezpečí. Do klasických záhonů jistě oceníte židličku kombinovanou s klekátkem. A v opravdu velkých zahradách se stane nedocenitelným pomocníkem elektrické kolečko, které každý náklad odveze skoro samo.

Vyživená půda

Kromě toho, že půda a rostliny potřebují vláhu, je nutné jim dodat i živiny. Nejlepším způsobem, jak toho docílit, je samozřejmě co největší přirozenost. Tedy pořídit si kompostér, kterých je na trhu velké množství druhů i velikostí, a začít s výrobou toho nejlepšího organického hnojiva, po kterém vám úroda poroste před očima. Pokud si na to netroufáte nebo nemáte místo, přicházejí na řadu granulovaná či tekutá hnojiva. Například u trávníku je to asi nejlepší způsob, jak docílit, aby byl hustý a krásně zelený. Tekuté hnojivo rozděláme dle návodu a provedeme zálivku, granulovaná hnojiva pomůže rovnoměrně rozprostřít speciální rozmetač. Takovou rychlou pomocí, když nemáte po ruce jiné hnojivo, je kávová sedlina a vylouhovaný čaj. Zelený čaj je bohatý na dusík a draslík, pokryjte vylouhovanými lístečky substrát nebo zapracujte do hlíny a rostliny vám poděkují.

Vychytávek není nikdy dost aneb pár tipů závěrem

Pokud máte málo místa a klasické truhlíky, květináče, či dokonce záhony do bytu nenasoukáte, vyzkoušejte sázecí pytle. V těchto vacích můžete pohodlně pěstovat květiny, ovoce i zeleninu, jsou flexibilní a nezabírají příliš místa. Ti šikovnější si je mohou vyrobit i doma třeba ze starých závěsů. Velmi užitečným materiálem pro pěstování i hnojení jsou obyčejné skořápky od vajíček. Když je rozdrtíte a pohodíte do záhonu, dodáte rostlinám cenný vápník a zároveň jim poskytnete ochranu před slimáky, kterým vadí ostré hrany. Máte-li zachované půlky skořápek, naplňte je hlínou, vložte semínko a udělejte si za oknem improvizovaný skleník. Jakmile vám vyroste rostlinka, nemusíte přesazovat, zasaďte ji i se skořápkou.