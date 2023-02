Vyrobte si praktický zásobník na dřevo z kari sítě. Zvládnete to svépomocí raz dva

Dřevník může mít tisíc a jedna podob. Tentokrát vám představíme jednoduchý návod na výrobu domácího zásobníku na dřevo svépomocí. Díky využití praktických kari sítí ho šikovný domácí kutil zvládne raz dva.

Způsob uskladnění palivového dřeva má zásadní vliv na rychlost jeho vysychání. Správný dřevník proto musí být pevný, dokonale provětrávaný a zároveň chráněný proti dešti. Jednou z možností, jak takový praktický sklad paliva snadno vyrobit, je konstrukce z kari sítí. Rastr ze svařovaného silného drátu poskytuje ideální stabilitu. Zároveň se s ním dobře pracuje a montáž svépomocí ani nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti, které by šikovný kutil neměl. Podlaha, boky, střecha a dřevo může spokojeně čekat na tu správnou chvíli, kdy vás doma zahřeje.

Pevná konstrukce a sítě maximálně 100 x 100 mm

Při plánování domácí výroby úložiště dřeva z kari sítě počítejte s tím, že samotnou nosnou konstrukci musí tvořit pevné a vnějším podmínkám odolávající prvky. Může jít jak o svařenec ocelových jeklů, tak i proti povětrnostním vlivům ošetřený dřevěný rám z vhodných hranolů. Záleží jen na vašich osobních preferencích. Kari sítě potom tvoří výplně rámové konstrukce připevněné nerezovým spojovacím materiálem, v případě jeklů je možné k rámu drát přivařit.

Jeho tloušťka pro tento účel plně postačí 4 mm, oko by pak nemělo být větší než 100 x 100 mm. Tak je zajištěno dokonalé provětrání uloženého dřeva a zároveň i požadovaná stabilita celku. "Co do volby tvaru se fantazii meze nekladou, praktické je ale nepřesáhnout výšku 2 m a při větších délkách přístřešku ani hloubku 1 m. To vše kvůli minimálnímu prořezu (standardní rozměr sítě je 2 m x 3 m) a zároveň opět pro snadné vysychání uloženého paliva," říká Patrik Duda, CEO společnosti Atreon.

Jednoduchý návod na výrobu zásobníku na dřevo

Přístřešek na dřevo je ideálním projektem pro hobby řemeslníky. Postup není složitý a materiály jsou běžně dostupné. Nemá vás tak moc co překvapit a výrobek může sloužit dlouhé roky:

1. Podlaha

Nejlepší volbou z hlediska poměru pevnosti, životnosti a ceny je pro konstrukci podkladu přepravní europaleta. Podložíte-li ji gumovou nebo plastovou distancí tak, aby sama neležela ve vlhku, zabrání postupnému vzlínání vlhkosti a umožní provětrání i spodním vrstvám skladovaného dřeva. Běžná nosnost palety v euro standardu je 1500 kg, což u čerstvě pokáceného dřeva znamená hromadu právě 2 m vysokou.

2. Zadní stěna a boky

Na vytvořený základ je pak možné upevnit rámovou konstrukci tvořící zadní stěnu dřevníku a jeho boky. Ať už zvolíte ocel nebo dřevo, vždy je nutné pracovat s vědomím, že na velké plochy bude z vnějšku působit vítr, zevnitř skladované dřevo a shora pak také tlak sněhu. Mezi sloupky pak patří přesně nařezané výplně z sítí a zavětrování.

3. Střecha

Není co řešit - ideální je využít jednoduchost pultové střechy s mírným sklonem směrem od vstupu. Jako krytina dobře poslouží plech nebo asfaltový šindel či lepenka. Zejména u té je důležité hrany zajistit proti odtržení vlivem větru například nerezovou lištou nebo poctivým oplechováním z titanzinku. Po obvodu budoucího úložiště je praktické počítat s přesahem alespoň 20 cm, aby do dřeva nepršelo.

Hotový raz dva

Nový sklad na dřevo vám může stát na pozemku už za pár dní. Ocelové jekly i kari sítě můžete jednoduše nakoupit online. "Během pár dnů, než vám je dopravce přiveze, si připravíte podlahu, spojovací materiál a krytinu. Následně stačí několik hodin práce a nový, praktický a trvanlivý přístřešek na dřevo bude připravený k naplnění polínky," dodává Patrik Duda, CEO společnosti Atreon.