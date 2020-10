Nestíháte, nic se vám nechce a jste vyčerpaní? Je na čase to změnit, a hned! Nemusíte najednou obrátit svůj život vzhůru nohama. I malé krůčky vedou k velkým změnám, spokojenosti a úspěchu. Jak ale začít? Vyzkoušejte japonskou filozofii KAIZEN a dejte výmluvám stopku. Své o tom ví mentorka Denisa Jedličková.

Velké výsledky vychází z mnoha malých změn v průběhu času. To říká japonská filozofie KAIZEN. Samotné slovíčko pochází z japonštiny. "KAI" znamená změnu a "ZEN" k lepšímu. Nikdy není pozdě začít se o sebe lépe starat, cvičit, podnikat či jen si zlepšit život. "Mnohdy máme širokou škálu výmluv proč něco nedělat. Obvykle od svých klientů slýchávám, že není čas anebo peníze. Přitom stačí tak málo a filozofie KAIZEN dokáže zlepšit život," doporučuje byznys mentorka Denisa Jedličková a dodává. "Chcete začít běhat? Rozplánujte si to do deseti dnů. První den si dejte krátkou procházku, druhý přidejte do procházky minutu běhu, třetí přidejte dvě minuty běhu, a tak pokračujte."

Začátkem to nekončí

To, že s nějakou činností začneme, ale není principem této filozofie. Podstatou je neustálé zlepšování. Na prvním místě totiž není finální výsledek, ale to, jak kvalitně pracujeme či vykonáváme danou aktivitu. "Když uděláme první krok k nějaké činnosti, je potřeba zlepšovat postupně i ji. To platí jak ve volnočasových aktivitách, tak i v práci. Zlepšujme se neustále jen pomocí malých krůčků, úspěch se dostaví. Velké kroky totiž nejsou stabilní a snadno se vrátíme do zajetých kolejí," komentuje KAIZEN Jedličková.

Postupné krůčky nám mohou přijít úsměvné a nedokážeme jim dát příliš velkou váhu. Opak je ale pravdou. Místo radikálních životních změn dělejme jen ty malé, každodenní. Časem zaznamenáme ve svém životě velký pokrok. Na nic nečekejme a začneme ihned, byť by mělo jít o drobnost a maličkost. Neodkládejme nový začátek, lepší fyzičku, pevnější postavu, novou práci anebo podnikání. Změňte svůj život k lepšímu postupně, krok za krokem, den za dnem.

Tip: Jak vyhrát boj s výmluvami?

Metoda KAIZEN je pro to jako stvořená. To že s něčím začnete jen pomocí malých krůčků, nedá výmluvám prostor. Kdo by neměl každý den minutu, dvě anebo tři na změnu? Navíc tuto filozofii můžete zařadit do jakékoliv části života - osobní, ale i pracovní.