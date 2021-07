Vzhůru na rodinný výlet bez tlačenic

Prázdniny a příznivé letní počasí jsou předzvěstí, že nebudeme zahálet a vyrazíme vstříc dobrodružným výletům. Karlštejn, Sněžka, Hřensko, Adršpašsko-teplické skály nebo třeba České Švýcarsko. To jsou tipy na překrásná místa, leč v současné době přelidněná více než obvykle. Chcete-li vyrazit na rodinný výlet a vyhnout se tlačenicím, inspirujte se třemi tipy, na kterých najdete přírodu i sportovní vyžití.

Ať už pěšky nebo na kole, vyrazte za dobrodružstvím s batohem obsahujícím vodu, opalovací krém s SPF 50 a výživnou svačinkou. Ideální volbou jsou Emco ořechové tyčinky plné bílkovin, ovesné sušenky plné vlákniny, mléčné výrobky a čerstvé ovoce.

Kružberk, Jánské koupele

Velmi krásný výlet, který může začít v Davidově mlýně, kousek od přehrady Kružberk na Opavsku. Davidův mlýn je resort s vlastními rybníčky, minigolfem a lezeckým centrem kde se vyřádí nejen děti, ale i dospělí. V místní restauraci si můžete ulovit rybu, kterou vám následně připraví. Dále se vydejte procházkou na kteroukoliv stranu, na jedné vás čeká přehrada Kružberk, na druhé se dostanete do areálu bývalých lázní Jánské Koupele, z kterých pořád dýchá kouzlo časů minulých. Nezapomeňte si vzít fotoaparát, protože věci, které uvidíte na této trase stojí za zvěčnění.

Punkevní jeskyně, Macocha a Kateřinská jeskyně

Dalším tipem na výlet jsou jeskyně, obzvlášť v horkých letních dnech je fajn se trochu zchladit v jejich prostředí. Punkevní jeskyně naláká své návštěvníky krásnou výzdobou tvořenou ze stalaktitů, stalagmitů, stalagnátů a podzemních jezírek. Jelikož zde protéká říčka Punkva je zde možná i projížďka lodičkou po dně světoznámé propasti Macocha, kterou lze obdivovat jak shora, tak právě z loďky na jejím dně. Poslední zastávkou této trasy je Kateřinská jeskyně, která láká na největší veřejnosti přístupný podzemní dom a unikátní krápníkovou výzdobu. Rozhodně si ale nezapomeňte sbalit pláštěnku a bundu - i když jsou zrovna venku tropické teploty, jeskyně jsou chladné a je v nich veliká vlhkost.

Týn nad Vltavou a Protivín

K výletování je skvělé i město Týn nad Vltavou, kde můžete prošlápnout kola - vede tudy hezká cyklostezka, po níž můžete dojet třeba až do Českých Budějovic. Podél Vltavy ale nemusíte jen šlapat do pedálů, můžete se po ní i projet lodí. Pokud ale vaše děti neudrží pozornost, máme tip na výlet do nedalekého Protivína, kde se nachází nádherná krokodýlí ZOO, v které uvidíte nejen různé druhy krokodýlů, ale je zde možnost omrknout i sbírku jedovatých hadů a jejich krmení. O kousek dál můžete v Protivíně navštívit i pohádkovou kovárnu, kde si děti zařádí a také něco vyrobí v jedné z pohádkových dílniček.