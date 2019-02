Autoři hry Golem VR přicházejí s hororovou novinkou Arachnoid VR

Pražské vývojářské studio DIVR navazuje na úspěch své unikátní hry Golem VR dalším herním projektem ve virtuální realitě. Tentokrát ale více pro odvážné. Novinku Arachnoid VR si budou zájemci moci vyzkoušet od 25. února v pražském obchodě Hamleys.

Největší virtuální realita v Evropě se rozroste o novou příběhovou linku. Úspěšný projekt Golem VR, který do dnešního dne přivítal více jak čtyřicet tisíc návštěvníků, doplní novinka Arachnoid VR. Vývojářskému studiu DIVR trvala příprava projektu přibližně čtvrt roku a slibuje oproti předchozí hře více akce a napětí. Hráči se ocitnou s baterkou v ruce v roli průzkumníků, kteří jsou vysláni zpět v čase s úkolem obnovit komunikaci s výzkumnou stanicí kdesi hluboko pod zemí. Ze zdánlivě rutinní mise se ale brzy vyklube doslova souboj o přežití.

"Arachnoidem VR jsme se snažili uspokojit odvážnou povahu staršího publika, a tak jsme připravili velmi intenzivní emocionální zážitek. Cílem této hororové hry je prozkoumávat podzemní jeskyní prostory plné nebezpečí, které číhají ze tmy," popisuje virtuální novinku kreativní ředitel studia DIVR Jakub Kučera.

Podobně jako u hry Golem VR dostane návštěvník na záda batoh s notebookem, na hlavu brýle pro virtuální realitu Oculus se sluchátky. Výtah ho pak už ve virtuálním světě sveze k portálu do jiného světa, kde plní úkoly navázané na snahu o únik z laboratoří.

Pražské vývojářské studio DIVR vzniklo v červnu 2016, kdy do světa pustilo vůbec první hru pro VR, horovou střílečku Blue Effect. V loňském roce představilo studio multismyslový projekt Golem VR, ve kterém hráč naplno prožívá příběh staré Prahy a užívá si kombinace virtuální reality a pohybu v reálném světě. "Ukázalo se, že tohle je směr, který návštěvníky baví, ale chtějí víc akce a víc se bát, proto jsme vsadili na jednu ze základních emocí a přišli s hororovým příběhem Arachnoid VR," doplňuje Jakub Kučera.

Na rozdíl od zážitkové hry Golem VR, kterou je možné zahrát si bez problému i jako jednotlivec, u Arachnoidu je kooperace jednotlivých členů týmu klíčová, hráči totiž společně bojují o jeden herní život. "Hráč v Arachnoid VR není tolik veden průvodcem jako v předchozím projektu a prozkoumávání podzemních jeskyň je tak spíše na orientačních schopnostech daného člověka a jeho spoluhráčů," uzavírá Kučera.

Hra, kterou si mohou najednou zahrát až čtyři návštěvníci, bude otevřená každé pondělí až středu od 18.00 do 19.45 v Golem VR aréně v pražském hračkářství Hamleys. Cena vstupu bude 450 korun na osobu. Samotná hra trvá 15 minut. Arachnoid VR bude přístupný hráčům od 13 let s minimální výškou 130 cm, doporučený věk je od 15 let.

Vstupenky na VR atrakci půjdou koupit exkluzivně v síti Ticketstream. Více informací o hře naleznete na webu www.arachnoidvr.cz.