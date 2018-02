Češi nejraději sáňkují a bruslí, lyžuje jen 36 procent

Nejoblíbenějším zimním sportem Čechů je sáňkování a bobování, které alespoň příležitostně provozuje 47 procent lidí. Bruslení se věnuje 42 procent lidí, sjezdovému lyžování pak 36 procent Čechů. Běh na lyžích preferuje 11 procent lidí a snowboarding devět procent. Lední hokej, považovaný za český národní sport, provozuje pouze sedm procent dotázaných. Vyplývá to z průzkumu Nielsen Admosphere pro Profi Credit mezi 1400 respondenty k zimní olympiádě v Pchjongčchangu.

Nejlevnější zimní sporty tak patří mezi nejoblíbenější. Celkem zimní sporty provozuje 55 procent Čechů. Častěji se jim věnují lidé do 44 let s vyššími příjmy. Naopak 61 procent těch, co zimní sporty vůbec neprovozují, má čistý příjem domácnosti do 20 tisíc korun.

Náklady na nákup vybavení pro jednotlivé sporty se velmi liší. Výbavu na sáňkování si 80 procent lidí pořídí do 2000 korun. U bruslení se do této částky vešlo 70 procent dotázaných. Výrazně dražším sportem je sjezdové lyžování, které vyžaduje náročnější vybavení, ke kterému je nutné přičíst náklady na skipas a cestu na hory. Útratu za vybavení nejméně 5000 korun deklarovalo 43 procent respondentů průzkumu.

Například z údajů ERV pojišťovny vyplývá, že dvě třetiny lidí nosí na českých sjezdovkách vždy helmu a osm procent i chránič páteře. Ve věkové kategorii do 24 let nosí helmu 95 procent mladých, nejvíce naopak riskují lidé ve věku 35 až 44 let, kde ji nosí vždy 55 procent lyžařů.

Sedm z deseti lidí, jejichž dítě navštěvuje nějaké kurzy či kroužky zaměřené na zimní sporty, uvedlo, že se jedná o sjezdové lyžování. Druhým nejčastějším sportem, na který je kurz či kroužek zaměřen, je bruslení. Uvedla jej zhruba třetina dotázaných.