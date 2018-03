Chcete se stát booktuberem? Zamiřte do Ústřední knihovny v Praze

Lidé, kteří milují knihy a rádi by o nich mluvili na kameru, ale nemají k tomu prostor ani vybavení, nově najdou vše potřebné v pražské Ústřední knihovně na Mariánském náměstí. Takzvaní booktubeři, kteří tvoří videa o knihách, si tam mohou půjčit kameru, světla, zelené klíčovací plátno nebo stativy. Součástí vybavení jsou samozřejmě police s knihami, křesla, polštáře nebo hrnky na čaj. Ke vstupu do prostoru bude zájemcům stačit platný čtenářský průkaz do knihovny.

Knihovna koutek slavnostně otevře v úterý v podvečer za přítomnosti dvou booktuberů, kteří vystupují pod jmény Rozsek a EclecticGuy.

Vojtěch Hamerský alias EclecticGuy považuje booktubing za ideální spojení knih a obrazu, i když knihy jsou primárně textová záležitost. "Ale tím, že se setkám s člověkem, který mi o nějaké knize přesvědčivě řekne, že si ji musím přečíst, donutí mě to se po knize podívat víc, než když bych si to pouze přečetl," uvedl Hamerský.

Booktubeři prostřednictvím svých videí sdělují svým fanouškům dojmy z četby a snaží se přivést k četbě i další lidi. Kdy BookTube vznikl, nelze podle Hamerského přesně říct. První knižní videa se ale viditelněji začala rozšiřovat po roce 2010 v zahraničí. V Česku a na Slovensku se větší povědomí o BookTube až v uplynulém roce. V Česku i v zahraničí je ale komunita booktuberů a jejich diváků menší než u jiných oblastí tvorby na YouTube, doplnil Hamerský.