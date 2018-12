Festival Bach for All a Gordana Glass společně podpořily Pink Bubble

Za téměř padesát tisíc korun se vydražilo skleněné srdce z dílny umělecké sklářky Gordany Glass, které umělkyně věnovala do dražby v rámci hudebního festivalu Bach for All. Částka putuje nadaci Pink Bubble, jež pracuje s mladými onkologickými pacienty.

"V rámci hudebního festivalu Bach for All jsme se rozhodli podpořit jednu z nadací. Vybrali jsme Pink Bubble, které jsme věnovali výtěžek z jednoho z koncertů. Následovala ještě dražba artefaktu z díly Gordany Glass, která ho festivalu věnovala," říká ředitel Bach for All Jakub Kubíček a dodává, že už teď se připravuje další ročník tohoto pražského festivalu, který proběhne od března do září 2019 nejen v pražských sakrálních stavbách.

Celkově se na akci pro Pink Bubble vydražilo více než půl milionu korun. "Výtěžek pět set dvacet pět tisíc korun, který jsme získali z charitativní večeře spojené s dražbou díla s názvem Purpurové srdce od Gordany Glass a Bach for All, bude beze zbytku využit těmi, kvůli nimž jsme se všichni sešli. Tedy onkologickými pacienty, které podporujeme. Jsme pyšní na to, že jsme obklopeni tak štědrými dárci, jež můžeme nazývat svými přáteli," řekla manažerka nadačního fondu Pink Bubble Renáta Němcová.