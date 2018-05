Festival Páni kluci nabízí program pro zvídavé děti i dospělé

V Národním zemědělském muzeu na pražské Letné v sobotu začíná víkendový rodinný festival Páni kluci. Organizátoři akce z dětského časopisu ABC uvedli, že pestrý program je určen nejen pro malé a velké kluky, ale pro všechny zvídavé děti i dospělé.

Návštěvníci budou moci objevovat svět virtuální reality, postavit si vlastního robota, vyzkoušet drony, změřit síly se závodními simulátory, zkusit 3D tisk nebo dabing oblíbených pohádek. Příchozí si mohou také vyzkoušet vědecké experimenty, pro sportovně založené děti je připravena lukostřelba či střelba z praku. Příznivci umění zase budou moci objevovat obrazy starých mistrů nebo si vyzkouší kresbu komiksového hrdiny.

Pozvaní hosté budou dětem vyprávět o balonovém závodě, dobytí Mount Everestu, akrobatickém létání či objevování vesmíru. Pro nejmenší bude připraveno patro se skákacími hrady a soutěžními úkoly.

Festival se v neděli koná od 10.00 do 17.00, děti do 18 let mají po celý rok do zemědělského muzea vstup zdarma. Kompletní program najdou zájemci na webu www.pani-kluci.cz.