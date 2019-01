Fotka vejce láme rekordy na instagramu

Na sociálních sítích to opět vře. Neznámý uživatel - nebo uživatelé - se pokusil prolomit dosavadní rekord na instagramu, který držela hvězda televizní reality show Kylie Jennerové, jejíž příspěvek měl v neděli 18 milionů lajků. A dílo se podařilo! Fotografie vajíčka získala už přes 26 milionů fanoušků a zájem o snímek neustává.



Kdo by to byl řekl, že tak banální snímek může lidi bavit. Fotka vejce se na instagram dostala 4. ledna a během několika dnů se stala nejoblíbenějším příspěvkem na sociální síti. Majitel účtu odmítl odhalit svou skutečnou totožnost. Ačkoliv snahy serveru The Independent byly veliké, dostalo se jim pouze odpovědi přes e-mail, ve kterém se dotyčný podepsal jako "Eugene vejce".

Instagram's most-liked post is now just an egg, sorry Kylie Jenner https://t.co/DDdAvrPC1p pic.twitter.com/aGpgoG4YE6 - CNET (@CNET) January 14, 2019

A co uvedl neznámý fantom na adresu svého úspěchu? "Je to divoký týden. Ale tohle není o mně, ale o vajíčku." Televizní hvězdička Jennerová reagovala na nový světový rekord svým vlastním příspěvkem s názvem "Vezměte si to malé vejce". Jedná se o krátký klip, ve kterém sama rozbíjí vajíčko o zem.

Uživatelé na twitteru se nenechali zahanbit a okamžitě se pustili do vymýšlení parodií na příspěvek o vajíčku. Někteří se ho snaží svými tweety co nejvíce podpořit.