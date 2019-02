Galerie Tančící dům pořádá sbírku každodenních předmětů ze socialismu

Galerie Tančící dům organizuje sbírku předmětů, které doprovázely každodenní život lidí v období socialismu. Lidé mohou galerii půjčit nebo darovat věci ze 70. a 80. let - od obalů potravin, tuzexových poukázek, telefonních seznamů přes hračky, oblečení, kempingové vybavení, vinylové desky či nádobí po školní vybavení, výtvarné umění a sběratelské předměty. První kolo sbírky bude ukončeno letos 31. července. Galerie o tom informovala v tiskové zprávě.

"Cílem Galerie Tančící dům je uchovávat předměty z období socialismu v dobrém stavu i do dalších let a s jejich pomocí zachovat ducha tehdejší doby i se všemi paradoxy, které k ní patřily. V galerii pro tento účel vzniká rozsáhlý depozitář. Předměty v dobrém stavu z tohoto historicky nedávného období velice rychle mizí a hrozí, že by se časem zcela vytratily," uvedla galerie.

Lidé, kteří se chtějí do sbírky zapojit, mohou kontaktovat galerii na e-mailové adrese rezervace@galerietancicidum.cz a zaslat tam fotografii předmětu. Galerie jim odpoví, zda se jí uvedený předmět bude hodit. Důraz klade na spotřebiče, vybavení bytu či výrobky denního užití v domácnosti.

V retro stylu se nese i aktuální výstava v Galerii Tančící dům, která představuje předměty denní potřeby ze 70. a 80. let. Pod názvem Retro zima za socíku ji mohou zájemci vidět od loňského listopadu do 3. března. Předcházela jí výstava kostýmů a scén ze slavných československých filmů a seriálů 60. až 90. let nazvaná Retro Biják 60. - 90. let. Retru se věnovala i výstava Retro 70. a 80. let, kterou v roce 2016 navštívilo téměř 70 tisíc návštěvníků.