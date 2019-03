Hudebníci v roli akrobatů. Cirk La Putyka uvede inscenaci Isole

Inscenaci Isole, která překračuje hranice mezi koncertem, divadlem a novým cirkusem, uvede Cirk La Putyka poprvé v Praze. V prostoru Jatka 78 bude mít představení pražskou premiéru od 17. do 19. března. Pod uměleckým vedením finského režiséra Maksima Komara se v roli akrobatů a herců představí hudebníci. Informovala o tom mluvčí Jatek 78 Zuzana Hošková.

"Co Cirk La Putyka v posledních deseti letech nevyužil na maximum? Muzikanti v inscenacích většinou nejsou jen hudebníky, jsou mnohdy součástí pohybových choreografií a hereckých scén. Proto bylo smysluplné jim dát prostor a vytvořit projekt, jehož hlavní složkou bude právě hudba. Isole je takový zvukový nový cirkus," uvedl principál souboru Rostislav Novák ml.

"Během inscenace máte mít pocit, že sledujete akrobaty létající vzduchem, přitom se ale díváte na muzikanty, kteří překračují hranice mezi koncertem, divadlem a cirkusem. V Isole se střídají jak sólová vystoupení, tak společné skladby a choreografie," doplnil.

Název Isole vychází z italského termínu pro ostrovy, ale v širší rovině v sobě nese i odkaz na báseň No Man Is an Island od Johna Donnea, jež se stala Komarovi volnou inspirací. "Tento verš se dotýká mnoha věcí, které jsou přítomné v dnešním světě: individualismus, strach z odlišného a nedostatek společné zodpovědnosti. V Isole vlastně nevystupuje kapela, ani nějaký stálý soubor. Spíše zde máme souhrn jednotlivců, kteří spolu strávili hodně času s cílem spojit své dovednosti a vlastní osobnosti," uvedl Komaro.

Při vzniku představení se Komaro s hudebníky zaměřil na pohyby, které provází hra na hudební nástroje. "Isole bude k dívání i poslouchání. Isole je divadelně-hudební představení se silnými odkazy na postupy nového cirkusu," doplnil.

Inscenace Isole měla premiéru 11. února v trutnovském polyfunkčním divadle UFFO, do prostoru Jatek 78 se vrátí také v květnu.