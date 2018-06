Jablonecké léto opět oživí varhanní koncerty v kostelích

Léto v Jablonci nad Nisou oživí už podesáté varhanní koncerty v kostelích. Vždy v úterý budou po celý den zpřístupněné kostely a v jednom z nich pak bude od 17.00 koncert. První bude 3. července v kostele Povýšení sv. Kříže, vstupné je dobrovolné. Informoval o tom Borek Tichý z jabloneckého kulturního a informačního centra. Poslední koncert se uskuteční 28. srpna v kostele sv. Anny.

"Je výjimečné, že se město jako Jablonec může chlubit tolika nástroji, které jsou schopny koncertního hraní. Letos se po delší odmlce rozezní i varhany v nově zrekonstruovaném interiéru secesního kostela Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové," uvedl Tichý. Koncertů bude deset. A nejen díky hudbě, ale i kvůli rozličnosti interiérů a stavebních stylů jsou podle něj zpřístupněné kostely lákadlem pro místní i turisty.

Ne všechny nástroje v jabloneckých kostelích jsou ale v dobrém stavu. Rekonstrukci potřebují varhany v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova, které patří k největším koncertním nástrojům v republice. Na opravu je potřeba sehnat zhruba šest milionů korun, jinak jim hrozí zánik. "Na první pohled vypadají hezky. Stroj uvnitř i konstrukční skříně jsou ale hodně napadené červotočem. Jsou tam i kusy, kde prostrčíte do dřeva prst," řekl varhanář Bohumil Žloutek, jehož firma se o ladění a údržbu nástroje stará.

Samotný kostel na Horním náměstí byl postaven ve 30. letech minulého století podle návrhu jabloneckého rodáka, architekta Josefa Zasche. Varhany jsou v něm od roku 1932 a dosud neprošly zásadní rekonstrukcí. "Pokud by se oprava nedělala, tak bych tomu nástroji dával 15 až 20 let," odhadl organolog a kampanolog litoměřické diecéze Radek Rejšek. Nástroj podle něj patří mezi zvukově nejbohatší v litoměřické diecézi. Na jeho záchranu je možné přispět prostřednictvím veřejné sbírky nebo třeba adopcí některé z píšťal. Rekonstrukce varhan by měla začít na jaře příštího roku.