Kino Asia nabídne asijské filmy i ochutnávku gastronomie

Druhý ročník filmového festivalu Kino Asia začne ve středu 12. prosince v brněnském klubu Leitnerka. Kromě přehlídky východoasijské kinematografie pořadatelé připravili například ochutnávku tamních pokrmů. Festival potrvá ve dvou improvizovaných kinosálech do neděle.

Tématem druhého ročníku s podtitulem Na oltářích předků je zkoumání fenoménu asijské úcty k předkům a rodině i vzývání minulosti. Kino Asia nabídne 14 filmů z Číny, Japonska, Indonésie nebo Hongkongu.



Diváci během pěti festivalových dní uvidí dokumentární, hrané, experimentální i animované filmy. V programu je například devítihodinový dokument West of the Tracks čínského dokumentaristy Wang Pinga nebo díla dalšího čínského dokumentaristy Čao Lianga.



Dokumentární sekci zdobí i na Oscara nominovaný snímek Způsob zabíjení, který rekonstruuje indonéské masakry údajných komunistů a etnických Číňanů očima jejich přímých vykonavatelů.



Jedním ze zástupců japonské kinematografie bude komedie Big Man Japan režiséra a komika Hitošiho Macumota. Diváci také uvidí drama z padesátých let Hirošima japonského režiséra Hidea Sekigawy.





Festival nabídne i blok krátkých animovaných filmů čínského režiséra, animátora a rappera Lej Leje. Autor v nich kombinuje moderní vizuální styl s tradičními animačními technikami. Sarkastické zhodnocení současné čínské společnosti divákům podá drama Poslední smích režiséra Tchao Čanga.



Po dobu trvání festivalu se budou návštěvníci moci seznamovat s asijskou gastronomií. Ochutnají jídla z vietnamské, korejské, čínské nebo bhútánské pouliční a domácí kuchyně. Jídla budou vedle profesionálních kuchařů připravovat i amatéři.