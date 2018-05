Kroměříž se ocitla Ve stínu vřavy

Do revolučních let 1848 a 1849 se přeneslo v sobotu město Kroměříž. Konala se zde historická slavnost nazvaná Ve stínu vřavy. Připomínala léta, kdy kroměřížský zámek hostil zasedání Ústavodárného říšského sněmu habsburské monarchie. Dopoledne se desítky běžců zapojily do Poslaneckého běhu, jeho inspirací byl úprk poslanců před vojskem do Hulína. Odpolední slavnost zahájil kostýmovaný průvod městem, ve kterém nechyběl císař František Josef I., na programu poté byly ukázky dobové vojenské výstroje a výzbroje a různá vystoupení.

"Připravili jsme komentovanou přehlídku, která bude připomínat nejen samotnou událost, ale především souvislosti. A to jak vypadala situace ve Vídni, v Praze, proč se sněm přesunul do Kroměříže, připravili jsme si i korunovaci Františka Josefa I, ke které došlo 2. prosince 1848 v nedaleké Olomouci," řekl moderátor akce Evžen Petřík ze spolku Biskupští manové.

Petřík měl na sobě uniformu arcibiskupské knížecí gardy, která stávala před kroměřížským zámkem do roku 1919. "Je to unikát v rámci republiky, druhou takovou gardu kromě olomouckého arcibiskupa měl jen kníže Schwarzenberg v Českém Krumlově," uvedl Petřík.

Do programu se zapojil také kroměřížský sbor ostrostřelců. "Bývali něco jako domobrana, nebyli součástí vojska. V době, kdy nebyla armáda, sloužili obraně města," uvedl jeden z ostrostřelců Miloš Malý.

Program na Velkém náměstí představil také barikády v rozbouřené Vídni nebo hudbu a tanec, které vládly tehdejší společnosti. "Jsou tu scénky ze života celé Evropy, staví se barikády, jak to probíhalo ve Vídni, vše je napojeno na rok 1848 a 1849," uvedla Jitka Hozová z městského odboru kultury a cestovního ruchu.

Říšský sněm začal jednat v červenci 1848 ve Vídni. Po vypuknutí revoluce byl přesunut do Kroměříže, kde pokračoval od listopadu 1848 do března 1849, kdy ho císař František Josef I. rozpustil. Kroměříž poté obsadilo vojsko.

Kroměříž si tradičně připomíná historické události z minulých let. Loni město ožilo barokní slavností, v roce 2016 symbolicky přivítalo Jana Milíče z Kroměříže a císaře Karla IV. O rok dříve v Kroměříži připomněli postavy někdejšího rakouského císaře Františka Josefa I. a ruského cara Alexandra III., kteří se ve městě skutečně setkali v roce 1885.