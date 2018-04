Kroměřížský Bágrák poprvé přivítá festival dračích lodí

Kroměříž poprvé přivítá festival malých dračích lodí. Akce nazvaná Malý kroměřížský drak se uskuteční 5. května na hladině Hrubého rybníka, který veřejnost zná spíše pod názvem Bágrák. Ve spolupráci s městem ji pořádá agentura Zaki-sport, řekl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Podle starosty Jaroslava Němce festival zapadá do snahy města více otevřít Bágrák a jeho okolí lidem. "V současné době připravujeme projekt, který by měl celou tuto lokalitu zatraktivnit pro veřejnost. Myslím si, že toto je jakýsi první pokus přivést lidi do okolí Bágráku, aby si zasoutěžili a děti se vydováděly, protože i pro ně bude nachystán velmi atraktivní program," uvedl Němec.

Zaki-sport již dříve pořádala podobné závody hlavně v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Podle zástupce agentury Petra Zakopala jsou klání dračích lodí výborným způsobem, jak si protáhnout tělo, užít si vodu a utužit kolektiv.

Program zahájí už v pátek 4. května dopolední závody škol a odpolední tréninkové jízdy. Hlavní program, jímž jsou závody dračích lodí na 200 metrů a jeden kilometr, začne v sobotu 5. května v 9.00. Slavnostní výsledky budou vyhlášeny kolem 19.00. Závodit se bude ve čtyřech třídách. Kategorie sport je určena posádkám, které závodí pravidelně. V kategorii fun si zazávodí nováčci, další dvě kategorie patří firmám a ženským posádkám. Vlastní vložený závod budou mít mezi 14.00 a 15.00 děti.

Připraven je také doprovodný program, který zahrnuje nafukovací atrakce a další aktivity, jako jsou třeba biatlon, veslování, razítkovaná, výroba odznáčků nebo vesmírné skútry. Pro děti budou připraveny skákací hrady a malování na obličej. Podrobné informace a přihlášky zájemci najdou na internetových stránkách www.zaki-sport.cz. Uzávěrka přihlášek je 1. května ve 14.00.