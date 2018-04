Květinová výstava připomene diplomacii Schwarzenbergů

Diplomatické a politické kroky šlechtického rodu Schwarzenbergů připomíná výstava květinových aranžmá v třeboňském zámku. Přehlídce, která začala a potrvá do 15. dubna, opět dominuje květina amarylis. V aranžmá a vazbách se promítne vliv Schwarzenbergů v hospodářské sféře i jejich zahraniční aktivity v Anglii, Itálii či Africe a Asii. Řekl kastelán třeboňského zámku Vít Pávek.

"Chtěli jsme Schwarzenbergy připomenout i z jiného pohledu než jen ze života na zámku. Mnozí při vyslovení slov diplomacie či politika pociťují trpkost. Mnohá jednání se ovšem odehrávala v honosných sálech paláců a květina bývala vždy ozdobou těchto prostor. Okvětí amarylis je obrovské, stejně jako činy mnohých postav našich i evropských dějin, při nichž Schwarzenbergové mnohdy drželi stráž a záštitu," uvedl Pávek.

Republika si letos připomíná 100. výročí od založení Československa. Pro řadu obyvatel země to byla mimořádná událost, ovšem pro aristokracii to znamenal začátek konce. "Rok 1918 české šlechtě pomalu lámal vaz, o to víc je dnes nutné si připomínat skutečnost, že právě nebýt šlechty a jejich vůdčího postavení před vznikem samostatného státu, mnohá privilegia by naše země neměla," dodal kastelán.

Vazby z celkem 570 květů připravilo 11 aranžérů pod vedením lektora Slávka Rabušice a bývalého třeboňského kastelána Pavla Hofmana. Na instalování se podílely i zahradnice ze zámků v Třeboni, Kratochvíli, Hluboké nad Vltavou nebo z kláštera Zlatá Koruna. Do vazeb bylo použito 14 různých druhů amarylisů, orchideje cimbidium a kopretinové chryzantémy. Květiny pocházejí z Nizozemska a Česka.

Výstava bude o víkendech volně přístupná, bez klasického výkladu. "V místnostech budou kustodi, kteří návštěvníkům rádi odpoví na historické otázky," uvedl Pávek. Dodal, že lidé si mohou výstavu prohlédnout i v pondělí, kdy památkové objekty bývají zavřené.