Ledová magistrála na Lipně se možná otevře o víkendu

Ledová magistrála pro bruslaře na lipenské přehradě se možná pro veřejnost poprvé v této sezoně otevře o víkendu. Nasvědčuje tomu předpověď počasí pro nejbližší dny. Podle meteorologů by měl být celý zbytek února v Jihočeském kraji mrazivý. V současnosti led na lipenské přehradě dosahuje tloušťky 10 centimetrů, řekl mluvčí lipenského Skiareálu Vojen Smíšek. Magistrála může být otevřena pro veřejnost v momentě, kdy bude mít led 18 centimetrů.

"Prohrnuli jsme část tratě kolem Lipna nad Vltavou. Chceme, aby sníh nebránil silnějšímu promrznutí. Neznamená to však, že bychom lidem povolili v tomto úseku bruslit. Stále to nedoporučujeme, protože led by se mohl při větším náporu prolomit," uvedl Smíšek.

Teploty v Jihočeském kraji dnes nad ránem klesly pod minus 10 stupňů Celsia. Ve vyšších polohách, mezi něž patří právě i lipenská nádrž, dosahovaly až minus 15 stupňů Celsia. "Počasí se v nejbližších dnech nezmění. Spíš předpokládáme, že bude mrznout ještě více," řekla Miloslava Starostová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu. Dodala, že dnes večer nebo v noci na úterý bude na některých místech mírně sněžit. "Ale nebudou to žádné velké úhrny, spíš připadne jen pár milimetrů," řekla.

Smíšek uvedl, že pokud se potvrdí předpověď, mohla by se magistrála, která na přehradě spojuje Lipno nad Vltavou, Frymburk a Přední Výtoň, otevřít pro veřejnost koncem týdne. "Lidé už na Lipně bruslí teď, ale pořád opakujeme, že vzhledem k tloušťce ledu to zatím není ještě bezpečné," řekl.