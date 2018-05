Letecké muzeum Jana Kašpara se otevře návštěvníkům

Po půlročních úpravách se v neděli 20. května opět otevře Letecké muzeum Jana Kašpara na pardubickém letišti. Hangár, kde je expozice umístěna, se vrátil k původnímu vzhledu, který měl před druhou světovou válkou, postaven byl v roce 1932. Odstraněny byly všechny pozdější prvky včetně zářivek, podhledů nebo plastového přístřešku před budovou, řekl Martin Kindernay z muzea.

"Když vejdete do obrovské lodě muzea, vidíte původní trámy, některé dokonce ohořelé z dob bombardování Pardubic. Skutečně to dýchá, dokonce se objevila i charakteristická vůně hangáru, když zmizely plastové nánosy, které tam byly," uvedl Kindernay. Do haly se vrátí také lampy, které byly dříve pro hangáry typické. Pouze klasické žárovky budou nahrazeny LED svítidly.

Největší atrakcí je replika letounu Blériot, na němž Jan Kašpar uskutečnil 13. května 1911 první přelet z Pardubic do Prahy bez mezipřistání. Muzeum opatruje rovněž například repliku stroje bratří Wrightů, podle Kindernaye jediný na světě schopný letu. Američané Wrightové v prosinci 1903 podnikli vůbec první let ve stroji těžším než vzduch.

V pardubickém leteckém muzeu jsou vystaveny také letouny z první světové války, letadlo Albatros nebo letecké modely různých měřítek. Zajímavostí je letecký simulátor virtuální reality, který s pomocí speciálních brýlí umožňuje napodobit let různými letadly nad Pardubicemi.

Muzeum bude otevřeno každý víkend, během letních prázdnin každý den. Pro skupiny lze domluvit i jiný termín návštěvy.