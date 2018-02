Letiště Kbely oslaví 100 let, chystá letecký den

Výročí 100 let od vzniku pražského kbelského letiště by mohl na začátku června připomenout letecký den. Divákům by armáda zdarma představila svou leteckou techniku na zemi i ve vzduchu. Poslední podobné akce se na místní základně konaly v 90. a 30. letech minulého století. Na setkání se starosty okolních obcí to řekl velitel základny David Klement. Akce by se mohla spojit s muzejní nocí ve kbelském leteckém muzeu a připomínkou legionářské tradice, kterou plánuje radnice městské části Praha Kbely.

Letecký den, který by mohl do Kbel přilákat tisíce návštěvníků, je zatím naplánován na sobotní odpoledne 9. června. Jednání o programu podle Klementa v současné době teprve probíhají. Pořadatelé, mezi kterými je i nezisková organizace Jagello 2000, by rádi divákům předvedli asi dvouhodinovou leteckou ukázku, další techniku si budou moct prohlédnout na zemi. Armáda tak pravděpodobně představí i třeba stíhací letouny Gripen.

Podle Petra Zlahohlávka z organizace Jagello 2000, která například pořádá v Ostravě jednu z největších akcí zaměřenou na vojenskou tématiku pro širokou veřejnost, by rozhodnutí o konání akce mělo padnout v březnu.

Ve stejný den budou moct lidé tradičně do Kbel zavítat v rámci muzejní noci, kdy se mimo klasické otevírací hodiny zpřístupňují různá muzea. Otevře se i kbelské letecké muzeum, které spravuje Vojenský historický ústav.

Kbelská městská část zároveň plánuje ve svém Centrálním parku lidem představit život československých legionářů za první světové války v Rusku. Starosta městské části Pavel Žďárský řekl, že by v parku měla tábořit jednotka složená z několika desítek mužů v historických uniformách. V ležení by byl umístěn i třeba polní lazaret, legionáři by si před diváky třeba vařili a předváděli běžný život, jaký vojáci československých legií v Rusku vedli.

Česká republika si letos připomíná 100 let od vzniku Československa. Konat se bude řada akcí včetně velkých výstav nebo říjnové vojenské přehlídky.