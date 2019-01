Liberecký kraj: o víkendu budou skiareály v plném provozu

Podmínky k lyžování v Libereckém kraji jsou výborné. O víkendu budou po několika letech otevřené všechny sjezdovky v největších skiareálech. Ve střediscích leží od 35 do 155 centimetrů sněhu. Slibná je i předpověď, bez mraků by měla být obloha hlavně v neděli. Opatrní by ale nadále měli být běžkaři, v lesních úsecích hrozí pády stromů.

Kompletně v provozu bude od soboty Ještěd v Liberci, to se povedlo naposledy v předminulé sezoně. K dispozici tak bude přes devět kilometrů tratí a lyžovat bude možné také na oblíbené rodinné sjezdovce i nejnáročnějším svahu v areálu. "Rozjedeme Pláně i Slalomák," uvedla za středisko Renata Balašová. Od soboty podle ní zároveň skončí slevy na jízdném. "Budeme jezdit za ceny hlavní sezony," dodala.

Po několika letech budou také v kompletním provozu střediska Ski bižu v Jizerských horách. "Podmínky jsou ideální, propluhované jsou i silnice k areálům," uvedl ředitel Ski Bižu Pavel Bažant. V Bedřichově, na Severáku a na Tanvaldském Špičáku budou mít lyžaři k dispozici skoro 17 kilometrů sjezdovek.

V plném provozu jsou v Jizerských horách již areály v Kořenově či Černá Říčka v Desné. To platí i pro libereckou část Krkonoš, v sedmi největších areálech je možné lyžovat na 55 kilometrech tratí. Ideální lyžařské podmínky hlásí například v Harrachově. "Sjezdovky jsou perfektně upravené," uvedl za středisko Vlastislav Fejkl. Zážitkem je podle něj lyžování na černé sjezdovce do Rýžoviště, na které je pouze přírodní sníh.

Složitější situace je na tratích pro běžkaře. Správa KRNAPu vydala varování před vstupem do lesů, protože pod tíhou sněhu se ulamují vršky stromů, některé jsou polovyvrácené a mnoho z nich je nahnutých. "Podle našich informací, pokud vše dobře půjde a počasí situaci opět nezkomplikuje, bychom mohli před víkendem vyrazit na tratě s technikou a připravit pro běžkaře na víkend kvalitní stopu na všech oblíbených trasách kolem městečka," uvedl Fejkl. "Volný pohyb v terénu mimo trasy rozhodně nedoporučujeme," dodal.

Opatrní by měli být běžkaři i v Jizerských horách, kde se popadané stromy odklízejí od úterý. "I po nárazech větru zůstávají stromy obalené vrstvou těžkého sněhu, ohýbají se a postupně praskají a lámou se. Počasí je sice zatím o něco klidnější, přesto je pohyb na lesních cestách i nadále riskantní a vstup na většinu úseků magistrály stále nedoporučujeme," varuje na svém webu Jizerská o.p.s, která se stará o úpravy Jizerské magistrály.