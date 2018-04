Májové slavnosti: Znojmo láká na kulturu a gastronomii

Celý květen se ve Znojmě již tradičně ponese v duchu Májových slavností. Na návštěvníky čeká celkem sedm nejrůznějších akcí. Něco je však všechny spojuje - kultura a kvalitní gastronomie. Na své si tak přijdou milovníci vína, hudební fanoušci, cestovatelé, ale i obdivovatelé umění.

Přehlídka dechových hudeb



První květnový den se bude v Znojmě slavit s dechovkou. Přehlídka dechových hudeb uskuteční ve společenském centru Dukla. "Letos jsme dali přednost uzavřeným prostorám. Počasí bývá v tuto roční dobu ještě nevyzpytatelné a věříme, že pro starší publikum budou prostory společenského centra pohodlnější," objasnil změnu místa konání František Koudela, ředitel Znojemské Besedy. Programem provede osvědčený Karel Hegner, začátek je naplánován na 13. hodinu a těšit se můžete na dechové hudby Bludověnka, Šardičanka, Amatéři z Dobšic, Stříbrňanka a Dubňanka.



Dny partnerských měst



Dny partnerských měst se budou konat ve dnech 4. a 5. května, tradičně na Horním náměstí. Po oba dny se budou moci návštěvníci seznámit s gastronomií a kulturou partnerských měst Znojma.V letošním roce se představí Retz, Strzegom, Nové Zámky, Bratislavu Ružinov, Pontassieve, Trento Pivo a Villazzano. A přijede také nové partnerské město Chrudim.



V rámci kulturního programu vystoupí Big Band Znojmo nebo hudební uskupení VOKAP. Ve stancích budou mít návštěvníci možnost ochutnat tradiční italské speciality, rakouská vína nebo slovenské sýry. "V rámci Dnů partnerských měst bychom také rádi oslavili 20. výročí spolupráce s partnerským městem Retz. Jednou z připomínek tohoto výročí bude také soutěž a následná výstava fotografií Fotíme u sousedů," doplnil starosta města Znojma Jan Grois.



Znojemský Majáles



Pro mladé publikum připravila Znojemská Beseda spolu se studenty místních škol na pondělí 7. května Znojemský Majáles. "Letos se nám povedlo připomenout studentům, že je to hlavně jejich slavnost a díky tomu jsme se domluvili, že si první část programu připraví sami a bude tak probíhat čistě v jejich režii. Podvečerní a večerní program pak již bude znovu pod taktovkou Znojemské Besedy," řekl Grois. Ze studentského programu by si návštěvníci neměli nechat ujít mladou kapelu Suede, která vznikla speciálně pro tuto událost.



Účastníky také čeká nová trasa průvodu škol. Vycházet se bude od SOŠ a SOU Dvořákova a školy projdou i přes Masarykovo náměstí. Z programu Znojemské Besedy lze těšit na populární hudebníky a kapely jako Lipo, Lake Malawi, ATMO music nebo Ego. Novinkou bude Shootcam, který návštěvníkům Majálesu vytvoří pětisekundové video, které jim bude zasláno e-mailem a budou ho moci sdílet na svých sociálních sítích. "V případě, že své video označí hashtagem #znojmochutna, budou mít možnost si i zasoutěžit. Nejoriginálnější video totiž získá vstupenku na Znojemské historické vinobraní 2018," doplnil Koudela.



Jarovín Rosé



V pondělí 7. května však neožije jen Horní náměstí. V tento den se navíc zarůžoví i ulice Obroková. Současně s Majálesem se totiž koná oblíbená přehlídka růžových vín, klaretů a sektů s názvem Jarovín Rosé. Letos bude navíc tato akce podporovat Mamma HELP - neziskovou organizaci sdružující pacientky s rakovinou prsu.



Festival vín VOC Znojmo



V úterý 8. května se v rámci Májových slavností tradičně koná Festival vína VOC Znojmo, který uvede nově certifikovaná vína se značkou VOC. Návštěvníci se mohu těšit na folklór i klasickou moravskou cimbálovku. Den plný vynikajícího vína doplní jedinečná gastronomie a speciality z Pohořelického kapra. "Spolek VOC Znojmo slaví 10. ročník festivalu a při té příležitosti podpoří prodejem archivních vín, které již normálně nejsou k dostání, Dětské centrum. Pro návštěvníky máme nachystané i originální placky a v den konání akce se uskuteční instagramová soutěž o hodnotné ceny," prozradil Koudela. Návštěvníky z Brna jistě potěší posílené autobusové spoje a rodiny s dětmi uvítají dětský koutek.



Muzejní noc



Na cestu časem se zájemci vydají 18. května v rámci Muzejní noci, která tímto tématem připomene 140. výročí muzea. Připraven bude bohatý program pro celou rodinu. Navštívit lze všechny objekty Jihomoravského muzea a navíc i Expozici pivovarnictví.



Garage design



Pátek 18. a sobota 19. května je termínem konání 6. ročníku přehlídky originální autorské tvorby Garage Design. Akce se i letos koná na Horním náměstí, kde budou mít návštěvníci možnost nákupu originálních výrobků přímo od designérů. Připraveny budou i tvořivé dílny pro děti i dospělé. Po oba dny si budou návštěvníci moci posedět pod širým nebem s dobrou kávou a drinky pinky, páteční program navíc obohatí koncert pouliční hudby.