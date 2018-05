Mám stmelovací funkci, říká praporečník kunovické Jízdy králů

V čele kunovické Jízdy králů, která je letos na programu v neděli 20. května, pojede Milan Stašek v pozici praporečníka už poosmé. Svou funkci vnímá především jako stmelovací, snaží se být autoritou, kterou ostatní členové královské družiny respektují. "Praporečník je ten, který vede celou jízdu, který oznamuje při průjezdu jednotlivými ulicemi, že je tady Jízda králů," řekl Stašek.

Na organizaci Jízdy králů se podílí od roku 2002. Kromě praporečníka si už vyzkoušel také role pážete a dokonce i krále. Přesto říká, že pořád pociťuje před vyjetím do ulic lehkou nervozitu, zejména kvůli velkému množství zúčastněných koní. "Ke koním musíme chovat jakýsi respekt, byť si dáváme hodně času na jejich výběr, tak, aby to bylo všechno pokud možno s nejmenším rizikem. Ale pořád je to jenom zvíře, a nevíme, co nám udělá," řekl Stašek.

Nejdramatičtější situaci při Jízdě králů zažil před 14 lety. Jeden z chlapců jedoucích za páže tehdy při vyhazování na koně přepadl a zlomil si ruku v zápěstí. "Museli jsme jednoho jezdce převléct do pážecího kroje a povolat dalšího jezdce, který s tím vůbec nepočítal a jel pak za toho vyvolávače," uvedl.

Také proto mají členové královské družiny tento týden soustředění v rekreační oblasti Smraďavka nedaleko Buchlovic na Uherskohradišťsku. "Tam se propojí jednak nácvik jízdy na koních, jednak trénink vyvolávek. Vyvolávky jsou každý rok jiné. Život se mění, mění se politici, mění se obsazení na městském úřadě a vyvolávky se dotýkají zejména těchto věcí," řekl Stašek. Včetně krále letos pojede v družině 23 jezdců na koních.

Jízdou králů vyvrcholí v neděli 20. května třídenní slavnosti, jejichž součástí jsou výstavy, folklorní vystoupení nebo Formanské odpoledne s přehlídkou rozmanitých plemen koní. Kompletní program je k dispozici na webu města.

Kunovická Jízda králů se jezdí jednou za dva roky, byla obnovena v roce 1996. Ve Zlínském kraji se Jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná také jednou za tři roky v Hluku a každoročně ve Vlčnově. Kořeny Jízdy králů zřejmě pocházejí z pohanských dob. Chlapci spolu soupeřili při vyhánění dobytka a nejlepší z nich se stal králem. Druhý původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad.