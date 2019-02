Města a obce chystají masopustní veselice. Ve Strání bude už 32. ročník

Řada měst, obcí a různých institucí ve Zlínském kraji připravuje na přelom února a března masopustní veselice. K nejproslulejším patří Festival masopustních tradic ve Strání na Uherskohradišťsku, ve Vsetíně se uskuteční masopustní průvod, masopust připomene i rožnovské Valašské muzeum v přírodě.

Festival ve Strání se letos bude konat již 32. rokem, a to od 1. do 5. března, kdy o půlnoci symbolickým pochováním basy masopustní veselí skončí a bude zahájen půst, který dle tradice trvá do Velikonoc. Na festivalu vystoupí folklorní soubory, konat se bude i košt slivovice. Akce je jedinečná obchůzkami fašančárů s tradičním tancem Pod šable. Fašank je regionální název pro masopust.

Fašankové tradice si připomenou lidé v sobotu v centru Vsetína při masopustním průvodu s voděním medvěda. Večer bude program pokračovat v tamním kulturním domě zábavou s pochováváním basy.

Masopustem ožije v sobotu i areál rožnovského skanzenu. "Návštěvníci se mohou těšit na masopustní obchůzky z valašské obce Študlov a rožnovské masopustní obchůzky v podání souboru písní a tanců Javořina. Hostem bude Mužský sbor Gorol a gajdošská gorolská muzika Bukoň. Po celý den bude hrát dechová hudba Galička. V Billově chalupě hospodyně nasmaží tradiční 'boží milosti'. Na závěr programu vystoupí sbor dobrovolných hasičů ze Študlova s pásmem pochovávání basy," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.

Návštěvníci skanzenu budou moci ochutnat zabijačkové výrobky a hlasovat pro nejlepší řeznický stánek. Uskuteční se také soutěž "O nejlepší valašskou klobásku" a "O nejlepší valašskou tlačenku".

Výstřelem z děla začne 2. března fašanková obchůzka v Kunovicích na Uherskohradišťsku, ve stejný den se na Hanáckém náměstí v Kroměříži bude konat Masopustní jarmark. V Uherském Brodě bude o den později procházet masopustní průvod historickou částí města.