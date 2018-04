Motorkářská sezona zahájena. Do Otrokovic se sjely stovky lidí

Stovky mužů a žen se silnými stroji se v sobotu odpoledne sjely do Otrokovic. Akcí nazvanou Restart, kterou už počtrnácté pořádal klub CzechBikers, byla oficiálně zahájena letošní motorkářská sezona. Jejím hlavním cílem je už několik let propagace bezpečné jízdy na motorce, řekl jednatel pořádajícího klubu Michal Konečný.

Pořadatelé účastníkům připravili například prezentace hasičů, policie, Besipu, Českého červeného kříže či otrokovické městské policie. "Jde o to upozornit všechny motorkáře při začínající sezoně na možné nebezpečí. Tady mají možnost si skouknout v podstatě všechno, co je může v tom horším případě potkat na silnici a čeho by se měli hlavně vyvarovat," uvedl Konečný.

Loni na silnicích Zlínského kraje vyhasly životy pěti motocyklistů, předloni dva. Letos zatím dopravní nehody mezi motorkáři žádnou oběť nemají. "Pověry, které se o motorkářích tradují, že jezdí neurvale a jsou to dárci orgánů a podobně, se úplně nezakládají na pravdě. Je to takový mýtus. Valná většina z nich jezdí s rozumem a rozhodně to nepřehánějí," řekl regionální pracovník společnosti Besip Zdeněk Patík. Motocyklisty považuje za jedny z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.

Na Restart tentokrát dorazilo podle organizátorů mezi 800 až 900 motocykly. Od skútrů až po stroje s objemem 1400 kubických centimetrů. "K vidění jsou chopery, cruisery, klasické sporťáky a taky veterány. To je na tom to hezké, že tady se nerozlišuje. Není to prostě nijak sektované," doplnil Konečný. Většinu účastníků tvořili motorkáři ze Zlínského kraje, přijeli ale i lidé z dalších krajů, Slovenska nebo Polska.

Součástí setkání je už tradičně také spanilá jízda za doprovodu policie. Letos se na ni motorkáři vydali po trase vedoucí z Otrokovic přes Uherské Hradiště, Uherský Brod, Luhačovice a Zlín zpět do Otrokovic. "Minulý rok to byla katastrofa, vyjížďka byla pomalá. Teď to bylo parádní, protože se jelo svižněji. Přítelkyně je tu poprvé, chtěl jsem jí udělat radost. Je to pro ni zážitek," řekl motorkář Martin Hruboš z Uherského Brodu.

Letošní Restart byl původně plánován už na březen, kvůli nepřízni počasí jej však organizátoři byli nuceni odložit. Na 2. června je ve Zlínském kraji plánována motorkářská noční vyjížďka Midnightride, 6. října pak sezonu v regionu ukončí akce Shutdown. Také u těchto setkání se termíny ještě mohou s ohledem na počasí změnit.