Na festivalu v Liberci se děti mohou zapojit do vytváření knih

Co vše obnáší vznik knihy, mohou zjistit děti, které přijdou na Festival dětského čtenářství. Třídenní akce ve středu začala v Liberci. Děti se mohou na třech místech setkat s pětadvaceti autory a ilustrátory, zapojit se do listování, což je divadlo s knihou, nebo tvořit ve výtvarných dílnách. Na festivalu se prezentuje také patnáct nakladatelství.

"Kolik se ale prodá knih, je doplňková činnost. Dali jsme důraz na setkávání dětí s autory, s knihou," řekla hlavní organizátorka akce Dagmar Helšusová.

Festival se koná v kulturním centru v Lidových sadech, krajské knihovně a Oblastní galerii. Podobné akce podle Helšusové napomáhají zvyšovat zájem o čtení, vychází ze zkušeností z minulých ročníků. "Poté, co třeba knihu zařadíme do listování, tak v knihovně je najednou nápor dětí, kteří si chtějí tuto knížku přečíst," řekla Helšusová. Letos bude listování například s knihou Zahrada od Jiřího Trnky nebo s Lichožrouty od spisovatele Pavla Šruta a ilustrátorky Galiny Miklínové.

Podle ředitelky liberecké knihovny Blanky Konvalinkové festival pomáhá i knihovníkům, kteří připravují akce pro děti. "Mohou se inspirovat besedami s autory či dílnami," uvedla. Například ilustrátor a spisovatel tvořící pod jménem Vhrsti dnes v knihovně vyprávěl dětem pohádku a přímo před nimi k ní kreslil obrázky. Děti mu mohly radit, jak mají obrázky vypadat, ale i to, kam se bude dál ubírat děj pohádky. Děti si mohou na festivalu vlastní knihu také vyrobit, například v tvůrčí dílně Oblastní galerie. Mohou také pracovat na knížce Vlnění, kterou pro veletrh připravily výtvarnice Iva Vykypělová a Iva Ouhrabková. Každý, kdo bude v dílně s knihou pracovat, odnese si ji také domů.

Letošní program je podle organizátorů nejbohatší za celou historii festivalu, jehož první ročník se konal v roce 2003. Dopolední program je určen především pro školy, odpolední pro veřejnost bude pouze v Lidových sadech. Podle Helšusové je potřeba, aby děti ke čtení vedli i rodiče. Uvítala by na toto téma celorepublikovou kampaň. "Rodiče by měli vědět, že musí s dětmi číst, že děti musí vést ke knize, protože škola to nemůže stihnout," uvedla. Podle ní by děti měly umět dobře číst do devíti let věku. "Aby pak byly dobře vzdělavatelné, aby se nezabývaly technikou čtení, ale obsahem toho, co čtou, a to se vůbec nedaří. Na to některé dítě potřebuje načíst třeba 3500 hodin, a to nemůže ve škole stihnout. Tam je potřeba ta domácí práce," dodala.